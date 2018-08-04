Полоз и Цаллагов не помогут "Рубину" в матче с "Зенитом"

Нападающий Дмитрий Полоз и защитник Ибрагим Цаллагов пропустят матч 3-го тура российской Премьер-Лиги "Рубин" — "Зенит".Арендованные "Рубина" у "Зенита" игроки не сыграют c сине-бело-голубыми, так как, согласно соглашению между клубами, за их выход на поле предусмотрена компенсация. Казанцы не намерены платить за участие футболистов из-за финансовой ситуации в клубе.Цаллагов и Полоз были арендованы до конца сезона-2018/19. Полоз отметился голом в матче 2-го тура РПЛ, в котором "Рубин" в гостях сыграл вничью с "Динамо" (1:1).