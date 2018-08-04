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"Краснодар" может приобрести защитника сборной Албании

"Краснодар" заинтересован в защитнике "Аталанты" и сборной Албании Берате Гимсити, сообщает СЭ.

Защитник уже контактировал с представителями российского клуба и дал согласие на переход. Теперь "быкам" предстоит договориться с клубом албанца.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не видит игрока в составе. Прошлый сезон он провел в аренде в "Беневенто".

Теги: Краснодар Сборная Албании Аталанта
Сегодня, 08:38
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