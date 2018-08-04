Олег Фоменко: в концовке удача была на нашей стороне

Старший тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча с "Уралом" (2:1)."Второй матч подряд пропускаем быстрый гол. На второй тайм мы сегодня вышли с хорошим настроем и быстро сравняли счет. Потом была равная игра, а в концовке удача была на нашей стороне. Моменты были у обеих команд", - сказал Фоменко.