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Олег Фоменко: в концовке удача была на нашей стороне

Старший тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча с "Уралом" (2:1).

"Второй матч подряд пропускаем быстрый гол. На второй тайм мы сегодня вышли с хорошим настроем и быстро сравняли счет. Потом была равная игра, а в концовке удача была на нашей стороне. Моменты были у обеих команд", - сказал Фоменко.
Теги: Фоменко Краснодар Урал
Сегодня, 16:25
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