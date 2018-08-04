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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в дерби
В центральном матче 2-го тура чемпионата России "Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью.
Чемпионат России
2 тур
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия)
"Локомотив" – "Спартак" 0:0
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус - И. Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, (Баринов, 68), - Фарфан, (Эдер, 90).
"Спартак": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Зобнин, Фернандо, Глушаков, (Попов, 75), Ташаев, (Самедов, 87), Промес - Зе Луиш, (Адриано, 70).
Предупреждения: Ташаев, 28, Промес, 56, Денисов, 60, Фернандо, 80, Боккетти, 82, Ещенко, 90+1
Чемпионат России
2 тур
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия)
"Локомотив" – "Спартак" 0:0
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус - И. Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, (Баринов, 68), - Фарфан, (Эдер, 90).
"Спартак": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Зобнин, Фернандо, Глушаков, (Попов, 75), Ташаев, (Самедов, 87), Промес - Зе Луиш, (Адриано, 70).
Предупреждения: Ташаев, 28, Промес, 56, Денисов, 60, Фернандо, 80, Боккетти, 82, Ещенко, 90+1
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