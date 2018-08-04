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"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в дерби

В центральном матче 2-го тура чемпионата России "Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью.

Чемпионат России

2 тур

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия)


"Локомотив" – "Спартак" 0:0

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус - И. Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, (Баринов, 68), - Фарфан, (Эдер, 90).

"Спартак": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Зобнин, Фернандо, Глушаков, (Попов, 75), Ташаев, (Самедов, 87), Промес - Зе Луиш, (Адриано, 70).

Предупреждения: Ташаев, 28, Промес, 56, Денисов, 60, Фернандо, 80, Боккетти, 82, Ещенко, 90+1
Теги: Локомотив Спартак
Сегодня, 20:56
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85
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№85 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
О как тут интересно...я тут вздремнул чутка, а спортаг очко отстоял


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№84 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Хуже чемпЯЕна в России еще не было,такое дно)))

Было
Последние два года - два назначенных чемпиона без игры
В этом году позорно назначили чемпионом мой любимый Зенит, что бы выставить фуфло Семака тренером
Грустно это всё
Какой тут чемп- это блевотина
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№83 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Отскочили пятаки в концовке


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№82 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хуже чемпЯЕна в России еще не было,такое дно))))


--------------------
зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№81 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 21:50) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kent71
,вперед СПАРТАК!!!

В жопу футбольного мира
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№80 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:49) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Короче бомжи сгиньте с этой ветке,вы же уже чемпионы))


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№79 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Blessing
Цитата: Брюзга
Жаль. Спартаковский был матч.
Так он и остался им..., все довольны, все смеются.


Нет логики. Видно, боярышник мешает выражать мысли нормально.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№78 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:46) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
В первом тайме надо было дожать но не хватило немного,а так по игре мы были ближе конечно к победе.С закрытыми командами всегда сложно играть..
Удачи с Паоком,вперед СПАРТАК!!!


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№77 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:43) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
Цитата: АБВ
Эта ничья в пользу Спартака! Во втором круге ,на своем поле,Спартак должен победить!


А с какого переполоху свинья может победить футбольную команду без взяток ?

О! Бомж бухой из помойки вылез. Ползи обратно. тебе там привычнее
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№76 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 21:41) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рома Евсеенко
хочу спросить ,почему вы Промеса Антошка зовёте?

Рифма стремная,так и пошло...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№75 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 21:38) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: АБВ
Эта ничья в пользу Спартака! Во втором круге ,на своем поле,Спартак должен победить!


А с какого переполоху свинья может победить футбольную команду без взяток ?
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№74 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
vermis_64,получается никто мне не объяснит ((((
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№73 Написал: avnik море (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
А я думал выручил чем то. Посмотрим на него, когда у его ворот будут острые моменты.


Да я тоже этого жду, но пока не везет...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№72 Написал: нетрал (Сегодня, 21:32) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
по окончании матча с ПАОКом,но на всякий

а там думаешь не будет жёсткого порно? или извращенной формы? wink
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№71 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:31) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: avnik

А спокойный такой... Даже местами уверенный... Не напрягает...

А я думал выручил чем то. Посмотрим на него, когда у его ворот будут острые моменты.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№70 Написал: нетрал (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Обтекай. И пятку береги, грек, пля.

error
joy
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№69 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рома Евсеенко
vitaliy1977,
Все хочу спросить ,почему вы Промеса Антошка зовёте?



Зачем тебе такие интимности? smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№68 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
vitaliy1977,
Все хочу спросить ,почему вы Промеса Антошка зовёте?
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№67 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Жаль. Спартаковский был матч.

Так он и остался им..., все довольны, все смеются.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№66 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:27) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Цитата: ДЯДЬКА
А чем конкретно пацан понравился?


А спокойный такой... Даже местами уверенный... Не напрягает...

Ни то что дергунчик Конифеев,рекордсмен ЛЧ smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№65 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:26) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хороший матч, не слишком смотрибельный, зато напряженный.
У нас лучший игрок - Гиля, Крыховяк понравился точными передачами, но в физике ему еще прибавлять.
Не понравилось судейство Москалева, много фолов спартаковцев пропускал.
Наши сыграли очень организованно и грамотно в тактике. Ждем голов и побед.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№64 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:25) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Матч не был унылым, СпаМ к к победе ближе был.... Гил - второй матч феерит. Красавец просто!!!! Набираем ход, только очень медленно... Новичок мог в концовке победу принести ..


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№63 Написал: avnik море (Сегодня, 21:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
А чем конкретно пацан понравился?


А спокойный такой... Даже местами уверенный... Не напрягает...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№62 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рома Евсеенко
vermis_64,
Следующий тур такая же фигня будет


Таки я только за! laughing
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№61 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
вечер неплох.

Вот одолеете завтра Ростов , тогда и будешь говорить , что вечер не плох ... А так - Это попахивает .... ну сам знаешь чем ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№60 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:22) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда Каррера посадит на лавку и пристегнёт к гире промеса?????
Он уже полностью выдохся в Спартаке...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№59 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
vermis_64,
Следующий тур такая же фигня будет
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№58 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:19) #
  • -11
  •  (19)
online

Цитата: капля никотина
Проститутки eбаные


Ну зачем же так про Спам? Просто физика- гавно, ну как всегда, тактики- никакой, сыгранность - колхоз.

Как там "лучший переходной паспорт сезона", сиречь Ташаев?)))))

Раньше после таких говноматчей Спама выползала тетка из библиотеки и рассказывала, - "понятно, что Валера ( Карера) подводит физику Спама к ЛЧ")))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№57 Написал: miktar (Сегодня, 21:18) #
  • -10
  •  (14)
online

вечер неплох.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№56 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: avnik
У нас понравилась защита и пацан в воротах

А чем конкретно пацан понравился?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
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