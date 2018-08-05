Фернандо: "Локомотив" все еще хорош в полузащите и атаке

Полузащитник "Спартака" Фернандо после матча 2-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (0:0) рассказал, что думает о сопернике – чемпионе прошлого сезона.– Они вдвоем много забивают, это два крутых нападающих. Оба умеют отлично завершать атаки.– Спасибо, что всегда поддерживают. Надеюсь, в этом году завоюем еще один титул – это наша главная цель.– Атмосфера все равно была хорошей. Наши болельщики всегда приезжают на матчи, как на домашние, так и на выездные.– Не хватило удачи, а ведь столько моментов создали! И Луиз, и Зе, и Квинси имели моменты. Но мы на правильном пути.– Все равно качество у "Локо" никуда не исчезло, он по-прежнему хорош. Особенно это касается игроков полузащиты и атаки. Все они обладают отличной техникой. И во втором тайме "Локо" заставил нас больше обороняться. Игра вообще была открытой, обе команды играли. Думаю, получился хороший спектакль.