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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:29
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (12)
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (12)
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Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (8)
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли
Чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги по волейболу, известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов высказал мнение по поводу возможного подписания контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Романом Еременко.
- Нужен ли "Спартаку" возрастной футболист, не игравший два года?
- Если он будет каждый день доказывать на тренировках и в играх, что достоин находиться в команде, то почему бы и нет? У Еременко сейчас должна быть предельная мотивация, если это настоящий спортсмен.
- У него яркое армейское прошлое. Болельщики его примут?
- Дзюбу же фанаты "Зенита" как-то приняли. Сейчас на него все там молятся.
- Что должен сделать Еременко, чтобы прижиться?
- Повторю: только своей игрой доказывать, что достоин выступать за "Спартак". Другого рецепта нет.
- Еременко может занять место капитана команды - Глушакова.
- Давайте не будем лукавить - сейчас Денис не показывает какой-то выдающийся футбол. Думаю, что появление конкурента станет для него дополнительной мотивацией. Глушаков не слишком удачно провел концовку прошлого сезона и из-за этого не попал на чемпионат мира. Понятно, что есть былые заслуги, но я как профессиональный спортсмен, знаю, что доказывать свою состоятельность нужно ежедневно.
- У Еременко - неоднозначное прошлое. Как могут отнестись к этому новые партнеры?
- Думаю, он должен хорошо влиться в коллектив, надеюсь на это. Не знаю, какой Роман человек, но если нормальный, то все должно быть хорошо.
- То есть вы за то, чтобы он оказался в "Спартаке"?
- Смотрю со стороны, какой он игрок. Ну оступился, с кем не бывает. Как говорится: "За что отец сына бил? Не за то, что играл, а за то, что отыгрывался". (Смеется.) Роман хороший футболист, в ЦСКА неплохо себя проявлял. Посмотрим как сложится в "Спартаке".
"Спорт-Экспресс"
- Нужен ли "Спартаку" возрастной футболист, не игравший два года?
- Если он будет каждый день доказывать на тренировках и в играх, что достоин находиться в команде, то почему бы и нет? У Еременко сейчас должна быть предельная мотивация, если это настоящий спортсмен.
- У него яркое армейское прошлое. Болельщики его примут?
- Дзюбу же фанаты "Зенита" как-то приняли. Сейчас на него все там молятся.
- Что должен сделать Еременко, чтобы прижиться?
- Повторю: только своей игрой доказывать, что достоин выступать за "Спартак". Другого рецепта нет.
- Еременко может занять место капитана команды - Глушакова.
- Давайте не будем лукавить - сейчас Денис не показывает какой-то выдающийся футбол. Думаю, что появление конкурента станет для него дополнительной мотивацией. Глушаков не слишком удачно провел концовку прошлого сезона и из-за этого не попал на чемпионат мира. Понятно, что есть былые заслуги, но я как профессиональный спортсмен, знаю, что доказывать свою состоятельность нужно ежедневно.
- У Еременко - неоднозначное прошлое. Как могут отнестись к этому новые партнеры?
- Думаю, он должен хорошо влиться в коллектив, надеюсь на это. Не знаю, какой Роман человек, но если нормальный, то все должно быть хорошо.
- То есть вы за то, чтобы он оказался в "Спартаке"?
- Смотрю со стороны, какой он игрок. Ну оступился, с кем не бывает. Как говорится: "За что отец сына бил? Не за то, что играл, а за то, что отыгрывался". (Смеется.) Роман хороший футболист, в ЦСКА неплохо себя проявлял. Посмотрим как сложится в "Спартаке".
"Спорт-Экспресс"
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