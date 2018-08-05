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Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли

Чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги по волейболу, известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов высказал мнение по поводу возможного подписания контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Романом Еременко.

- Нужен ли "Спартаку" возрастной футболист, не игравший два года?

- Если он будет каждый день доказывать на тренировках и в играх, что достоин находиться в команде, то почему бы и нет? У Еременко сейчас должна быть предельная мотивация, если это настоящий спортсмен.

- У него яркое армейское прошлое. Болельщики его примут?

- Дзюбу же фанаты "Зенита" как-то приняли. Сейчас на него все там молятся.

- Что должен сделать Еременко, чтобы прижиться?

- Повторю: только своей игрой доказывать, что достоин выступать за "Спартак". Другого рецепта нет.

- Еременко может занять место капитана команды - Глушакова.

- Давайте не будем лукавить - сейчас Денис не показывает какой-то выдающийся футбол. Думаю, что появление конкурента станет для него дополнительной мотивацией. Глушаков не слишком удачно провел концовку прошлого сезона и из-за этого не попал на чемпионат мира. Понятно, что есть былые заслуги, но я как профессиональный спортсмен, знаю, что доказывать свою состоятельность нужно ежедневно.

- У Еременко - неоднозначное прошлое. Как могут отнестись к этому новые партнеры?

- Думаю, он должен хорошо влиться в коллектив, надеюсь на это. Не знаю, какой Роман человек, но если нормальный, то все должно быть хорошо.

- То есть вы за то, чтобы он оказался в "Спартаке"?

- Смотрю со стороны, какой он игрок. Ну оступился, с кем не бывает. Как говорится: "За что отец сына бил? Не за то, что играл, а за то, что отыгрывался". (Смеется.) Роман хороший футболист, в ЦСКА неплохо себя проявлял. Посмотрим как сложится в "Спартаке".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит Еременко Дзюба Спартак
Сегодня, 17:29
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12
(3)
№12 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
там ещё Титова кокос в раздевалке запрятан)))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
дело не в его ишаковском прошлом,а в его наркоманском настоящем...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нет!!!!!!Они не такие. Они принципиальные!! Подобные трансферы в других командах живенько так с грязью смешивают. Ждем-с с нетерпением реакции самых принципиальных спартаковских болельщиков


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№9 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 18:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нахрен этого престарелого наркомана!
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№8 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:17) #
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А куда они денутся?))) Их никто и не спрашивает. Сначала будут восторженно хрюкать какой офигенный трансфер провернули ( ну как всегда) . Недоумение и прозрение придет несколько позже)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 17:53) #
  • -3
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Цитата: Lols
Болеет за:
«Ньюкасл»


Какой на куй Ньюкасл? Божовский разлив с ослиными копытами. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: казылык) (Сегодня, 17:52) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Бавария»
Это личное дело болельщиков Спартака,а не ослобомжевых экспертов,если это правда,то я лично поддерживаю Федуна,что он стратегически грамотно отжал хорошего диспетчера У конюшни и заставил Гинера рвать на жопе волосы,ведь Гинер заявлял что он вернётся в конюшню осенью)А ослам неплохо бы вспомнить как некрасиво его Гинер увел из Рубина,а то такие тут несчастные....От Еременко сразу феерии не жду,но он несомненно сделает Спартак сильнее,да и читать вопли униженных и размазанных ослов доставляет удовольствие,а заиграет не заиграет дело десятое,Спартак может себе позволить подобные переходы,а Гинер пусть кредиты платит и скупает поломанный утиль smile
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (7)
online

У него и не менее яркое динамокиевское прошлое. Но после Широкого это не удивляет
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 17:42) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Да задалбали уже примут не примут,все зависит от того как будет играть....


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№3 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кони то точно " поддержат", но ждем массового переобувания от "фанатов" Спартака)))
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 17:41) #
  • -4
  •  (20)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Какую только шваль болельщики спортака не принимали laughing команда проституток, им не привыкать всяких иуд принимать
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:38) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюбу приняли потому что он ушел из своего клуба. Про Зенит при этом ничего плохого не говорил. И уж если и предал кого, так это только сраптак. Так же можно сказать и про Быстрова, который предал Зенит и выбрал мясо, те приняли его с так же с теплыми объятиями.
А Еременко вообще легионер, тут маленько другое. Но кони явно "поддержат" его.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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