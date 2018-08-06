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Президент "Урала": главное, что мы показываем хорошую игру, а очки еще придут

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал старт команды в сезоне.

"Нам немного не хватает концентрации. Мы должны реализовывать свои моменты, против "Краснодара" создали немало шансов, но в итоге пропустили сами. Эта игра вообще была очень похожа на матч с "Анжи" в первом туре.

Мне нравится наша игра, и мы будем продолжать в том же духе, а очки обязательно придут", - цитирует Иванова Спорт-Экспресс.
Теги: Урал Краснодар Анжи
Сегодня, 10:12
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