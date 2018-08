Красота футбола. Как девушки ходили на стадионы во 2-м туре

?Вперёд Зенит? ????????? ???????Первая домашняя игра Зенита, первая домашняя игра Семака как главного тренера команды. Все билеты проданы, на матче присутствовало более 40 тысяч человек, такую мощную поддержку город оказывает команде и уже любимому тренеру, радует, что Зенит наконец то пришёл к тому, что иностранные тренера нам не нужны. Спасибо за первую победу дома??#зенит#идетволна

