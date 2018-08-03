Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Сергей Рыжиков: Бердыев сильно изменился. Он привел в "Рубин" всех своих людей из "Ростова" (2)
Молодежка "Анжи" победила "Уфу" в гостях - махачкалинцы добирались в столицу Башкирию на автобусе, проехав 2200 км (3)
Игорь Щеткин: VAR? В нашей «Кубани» системы «ВОР» никогда не будет. А VAR, быть может, и появится (видео) (3)
Матч "Уфы" против люксембургского "Прогресса" в 3-ем квалификационном раунде ЛЕ рассудит швейцарская бригада арбитров
Блаттер: заявка Катара на проведение ЧМ-2022 победила благодаря сговору и политическому давлению
Маурицио Сарри: меня не волнует агент Куртуа - если он хочет нас покинуть, пусть скажет об этом сам
Мостовой: "Локомотив" в атаке просто мучается - им нужно нападающих покупать, а не Хеведеса (6)
ЦСКА набрал 1 очко в двух турах - это худший старт армейцев в чемпионатах России с 2001 года (26)
Фоторепортаж с матча ЦСКА - "Ростов"
"Ахмат" благодаря голу Иванова обыграл "Енисей" (4)
"Ростов" впервые за 12 лет обыграл ЦСКА в гостях (1)
Григорий Иванов: "Урал" собирается играть в том же духе (1)
ЦСКА разучился забивать. Гончаренко ничего не придумал (15)
Виктор Гончаренко: Еременко в "Спартаке"? No comments (3)
Фернандес - лучший игрок матча, но его команда проиграла. Оценки футболистам матча ЦСКА - "Ростов" (8)
Валерий Карпин: эйфории нет, очки считать будем потом (1)
Артур Юсупов: состав ЦСКА - это небо и земля по сравнению с прошлым сезоном (видео) (9)
Красота футбола. Как девушки ходили на стадионы во 2-м туре
Красно-синий самый сильный ???..... . . . P.h: @sevakievskii ??? #чемпионат#moscow#вэбарена#гол#цскамосква#russia#москва#солнце#небо#moscowdays#photography#football#девушки#цскаростов#фотограф#цска#рпл2018#чемпионатроссиипофутболу#fifa #фифа #trevel#рпл#россия#england#pfccska#worldcup#worlcup2018#football#москва#russia#fifaworldcup
?? @victoria_torlopova ? ??мастеркератина . #торлопуши #зенит #zenit #матч #футбол #futbol #выходной #model #spb #modeling #portrait #portraitpage #fashionmodel #fashion #stylish #familyphoto #foto #fotografia #спб #лето2018 #summer #кератинспб #ботоксдляволос #нанопластикаспб #likeforlikes #likeforfollow #instagood
«Зенит» на первом домашнем матче сезона с тульским «Арсеналом»?? и мы здесь ? болеем за наших ??Зенит VS Арсенал?? 1:0 ??и это победа?????? #регистраторши #девочкионитакие #зенит #зенитарена #болеемзанаших #стадионсанктпетербург #зенитарсенал #всенаматч #дзюба #рпл #синебелоголубые #zenitarena #krestovskyisland #крестовскийостров #матч #футбол
?Вперёд Зенит? ????????? ???????Первая домашняя игра Зенита, первая домашняя игра Семака как главного тренера команды. Все билеты проданы, на матче присутствовало более 40 тысяч человек, такую мощную поддержку город оказывает команде и уже любимому тренеру, радует, что Зенит наконец то пришёл к тому, что иностранные тренера нам не нужны. Спасибо за первую победу дома??#зенит#идетволна
Спасибо @fckrasnodar за игру а в особенности за ПОБЕДУ!!!! Мне, как маленькой девочке, было чрезвычайно сложно болеть за команду гостей среди огромной толпы фанатов урала. Срывая голос, мысль о том, что вот вот и сзади настучат по голове, не покидала все 90 минут ?? Но тьфу тьфу, все мои нервы, переживания и всплески радости обошлись максимум косыми взглядами. Игра была ? счастью нет предела)))) #уралкраснодар #екбсегодня #фккраснодар #победазанами
Я не знаю, что написать ?0:3 Но если честно, мы отлично провели время! Спасибо систер @nel_thebest за компанию и конечно же спасибо тому мужчине который нас веселил всю игру ?. #мы #девчонки #любимые #samaraarena #крыльяоренбург #крыльясоветов #самараарена #игра #футбол #матч #нафутбол #спортивнаясамара #Самарагородкурорт
????атмосферно ! Но игра конечно... ?крылья проиграли, уже в первом тайме пропустили 3 гола ! ?причём мяч в основном был у них . ??представляю какая тут энергетика была на чемпионате мира ууух? А вообще день просто прекраааасссный, прошли много , 11 км как показывает Приложение айфона ???с моей то травмированной ногой ?)) #самараарена #футболсамара #крыльясоветов #матчтв #футбол2018
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.