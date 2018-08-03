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Красота футбола. Как девушки ходили на стадионы во 2-м туре

Красота футбола. Как девушки ходили на стадионы во 2-м туреБолельщицы ЦСКА, как выяснилось на этих выходных, ничуть не уступают своим главным соперницам из "Спартака", которые доминировали в прошлом туре. То, что мы любим не меньше футбола, - в этом материале.



???с открытием сезона! ??? ?вперееееддддд #цска

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Спасибо @fckrasnodar за игру а в особенности за ПОБЕДУ!!!! Мне, как маленькой девочке, было чрезвычайно сложно болеть за команду гостей среди огромной толпы фанатов урала. Срывая голос, мысль о том, что вот вот и сзади настучат по голове, не покидала все 90 минут ?? Но тьфу тьфу, все мои нервы, переживания и всплески радости обошлись максимум косыми взглядами. Игра была ? счастью нет предела)))) #уралкраснодар #екбсегодня #фккраснодар #победазанами

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Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Зенит Ростов Локомотив
Сегодня, 11:58
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5
(1)
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 13:30) #
  • -2
  •  (2)
online

Много девок на футболе - жди несчастье - будут голы ! (((
Не ходите девки на футбол гулять - проиграем с вами б ля опять... (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Самые красивые - за Зенит!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:39) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Со стёртыми коленями и локтями......
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:25) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Снова бабы на футболе...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: pisto (Сегодня, 12:21) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Почему одни красотки? ФИФА негодует. Ждем санкций.
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
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