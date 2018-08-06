Сергей Рыжиков: Бердыев сильно изменился. Он привел в "Рубин" всех своих людей из "Ростова"

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков отметил изменения в работе и характере Курбана Бердыева, после его успеха с "Ростовом"."Да, Бекиич изменился. Для кого-то в худшую сторону, для кого-то – в лучшую.После его возвращения клуб покинули люди, проработавшие в "Рубине" полжизни. Администраторы, массажисты, другой персонал. Наверное, он думает, что ростовские люди ему лучше подходят.Его можно понять - с ними он добился успеха, но люди теряют работу и уходят в неизвестность, отдав клубу по 20 лет, а им даже спасибо не говорят. Так нельзя", - сказал Рыжиков.