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Сергей Рыжиков: Бердыев сильно изменился. Он привел в "Рубин" всех своих людей из "Ростова"

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков отметил изменения в работе и характере Курбана Бердыева, после его успеха с "Ростовом".

"Да, Бекиич изменился. Для кого-то в худшую сторону, для кого-то – в лучшую.

После его возвращения клуб покинули люди, проработавшие в "Рубине" полжизни. Администраторы, массажисты, другой персонал. Наверное, он думает, что ростовские люди ему лучше подходят.

Его можно понять - с ними он добился успеха, но люди теряют работу и уходят в неизвестность, отдав клубу по 20 лет, а им даже спасибо не говорят. Так нельзя", - сказал Рыжиков.

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Теги: Рыжиков Рубин Ростов Бердыев
Сегодня, 14:06
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
В некоторых командах ценится дух семьи, у Бердыева в почете воинская обязанность.
Ему видимо в падлу новых игроков открывать, будет знакомых таскать из клуба в клуб.
Если бы все же перешел в Спартак, был бы Рубин 2.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Обычная история и не только в спорте. Люди десятилетиями на предприятиях работают - а и потом под попу мешалкой и привет!

Конечно людям обидно.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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