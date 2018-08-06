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"Краснодар" обратился в РФС с просьбой наказать "Рубин" из-за трансфера Подберезкина

"Краснодар" просит РФС наказать "Рубин" запретом на регистрацию новых футболистов, сообщает телеграм канал "Мутко-против".

Причина - трансфер полузащитника Вячеслава Подберезкина, который перешел в казанский клуб этим летом. "Рубин" должен был выплатить "Краснодару" 900 миллионов рублей четырьмя траншами, первый из которых предстояло осуществить до 30 июня. Однако "быки" не получили этих денег, поэтому и обратились в РФС.
Теги: Краснодар Рубин Подберезкин
Сегодня, 18:49
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№11 Написал: imaginary (Сегодня, 19:49) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Батька
Никуя ценник )) может в белорусских рублях ...

в белорусских это вообще будет сделка века...
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: Юрий Франков (Сегодня, 19:47) #
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online

Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажорку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: Батька (Сегодня, 19:39) #
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online

Никуя ценник )) может в белорусских рублях ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: MIG Piter (Сегодня, 19:37) #
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это дичь ))) думаю, нолик приписали, больше 1,5 млн $ он не стоит - как раз 90 млн руб.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:35) #
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Цитата: SVN
на Попова 2 млн дол. не смогли найти


Со Спартаком интереса нет - он не "откатывает".


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 19:30) #
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online

Цитата: tar-tas
Цитата: SVN
магнит поднял цены


Магнит не при делах. А вот татарскую "прачечную" пора забивать. Досками - крест на крест.
Не по чину берут!

на Попова 2 млн дол. не смогли найти,а за Подберезкина 15,веселая афера.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:18) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: SVN
магнит поднял цены


Магнит не при делах. А вот татарскую "прачечную" пора забивать. Досками - крест на крест.
Не по чину берут!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 19:08) #
  • +3
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online

Цитата: Skyline
900 млн? это почти 15 мультов евро за это днище?

сижу,и тоже понять не могу....магнит поднял цены hushed
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
900 млн? это почти 15 мультов евро за это днище?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: конина по Карпински (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
Не продать не купить в магните не могут,армяне.. laughing
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Смешные с орды дань хотят поиметь))
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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