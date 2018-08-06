"Краснодар" обратился в РФС с просьбой наказать "Рубин" из-за трансфера Подберезкина

"Краснодар" просит РФС наказать "Рубин" запретом на регистрацию новых футболистов, сообщает телеграм канал "Мутко-против".Причина - трансфер полузащитника Вячеслава Подберезкина, который перешел в казанский клуб этим летом. "Рубин" должен был выплатить "Краснодару" 900 миллионов рублей четырьмя траншами, первый из которых предстояло осуществить до 30 июня. Однако "быки" не получили этих денег, поэтому и обратились в РФС.