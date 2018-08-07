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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Тренер Финляндии: будем рады видеть Ерёменко, когда дисквалификация закончится
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва сообщил, что в национальной команде готовы к возвращению полузащитника Романа Ерёменко, который с 2016 года отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.
"Сборная Финляндии всегда будет рада видеть Романа, когда его дисквалификация закончится. Сразу после того, как он покажет, что снова в форме. Вероятно, это будет довольно скоро после того, как он снова начнёт играть. Поэтому в основном всё зависит от его решения — продолжит ли он свою карьеру в национальной команде", - цитирует Канерву "Чемпионат.сом".
"Сборная Финляндии всегда будет рада видеть Романа, когда его дисквалификация закончится. Сразу после того, как он покажет, что снова в форме. Вероятно, это будет довольно скоро после того, как он снова начнёт играть. Поэтому в основном всё зависит от его решения — продолжит ли он свою карьеру в национальной команде", - цитирует Канерву "Чемпионат.сом".
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