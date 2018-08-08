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Жена Мамаева: написала подруга: "Приезжай в кафе, пожрем. Я с друзьями". Там и встретила Пашу

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана рассказала о знакомстве с мужем.

"Мне написала подруга: "Приезжай в кафе, пожрем. Я с друзьями". Приехала и посмотрела: сидят какие-то молоденькие мальчики.

Это была знаменитая парочка – Кокорин и Мамаев. Всерьез поначалу не восприняла. Я ему сразу сказала, что не хочу встречаться и что я еще не развелась. Вот с тех пор живем вместе", - сказала Алана.

Точки Nad И
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 12:20
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№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И кто то эту тп ещё цитирует... Да, новостник?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№19 Написал: Apant1 (Сегодня, 14:26) #
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online

Паша весь синий, как гжель, в наколках, живого места нет и девушка с изумительным лексиконом, два сапога пара
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№18 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:18) #
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А это так важно знать? Ну встретилась девушка с миллионером, умудрилась выйти замуж. еще и пожрала. К футболу это какое отношение имеет?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№17 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 14:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Приехала пожрать... А там Маммаев жрет. теперь по жизни - вместе жрут...

Кокос в основном, ежедневный десерт! smirk
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№16 Написал: Климак 32 (Сегодня, 14:08) #
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Приезжай пожрем, кокаина с собой возьми


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№15 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:41) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
..."Приезжай в кафе, пожрем...
...потом в сортире посрём...

Типичный лексикон надувных кукол наших футболистов.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№14 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:34) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Приезжай "пожрем"..... колхоз-навоз.
Млять, говорить-то не могут, а из себя не знай кого все строят. Путаны!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 13:34) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
пожрать,потрахаться,сфоткать свое епло для инстограмма-не жизнь а сказка
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№12 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это подружка точно подметила - пожрать, на более приличное поведение этих любителей Монте-Карло не хватает. А, впрочем, еще и пострелять в белый свет, как в копеечку на свадьбе друга!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№11 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 13:17) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Переходящий вымпел,пожрала аки хрюша и впридачу паша.
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 12:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Вот так баба (ОГОНЬ). Как же ты ещё выживаешь в этом мире со своими мозгами
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№9 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 12:55) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Немноговато ли внимания обычной шкуре?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Korsar123 (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (4)
online

Блуждающий верблюд,
laughing
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 12:48) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Korsar123
Да... Тогда они еще жили вместе! Пока это *собака* не разлучила!

Теперь живут втроем. Эта ТП свечку держит smile
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Korsar123 (Сегодня, 12:43) #
  • +3
  •  (7)
online

Это была знаменитая парочка – Кокорин и Мамаев

Да... Тогда они еще жили вместе! Пока это *собака* не разлучила!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:42) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Приехала пожрать... А там Маммаев жрет. теперь по жизни - вместе жрут...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 12:36) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Это кому-то интересно???


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:35) #
  • +13
  •  (13)
Болеет за:
«Ростов»
"футбольная" сенсация, как мы без этого главная жили, чтоб аас, модераторы, черти в аду дрючил за такие новости
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 12:27) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
это диагноз


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:24) #
  • +18
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
типичная тупая п...а...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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