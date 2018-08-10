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Вышла демоверсия Pro Evolution Soccer 2019. Пока без РПЛ

8 августа демоверсия Pro Evolution Soccer 2019 стала доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

В ней есть 10 команд: "Барселона", "Шальке 04", "Ливерпуль", "Интер", "Милан", "Монако", "Сан-Паулу", "Фламенго", "Палмейрас", "Коло-Коло", а также за сборные Аргентины и Франции, и 2 стадиона: "Камп Ноу" и "Фельтинс-Арена".

В демо можно сыграть быстрый матч с компьютером или по сети, а также кооперативный матч 3 на 3.

Российская премьер-лига будет эксклюзивно представлена в PES 2019, в других симуляторах российской лиги не будет. Полная версия игры поступит в продажу в Европе 30 августа.



Sports.ru
Сегодня, 11:45
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№2 Написал: pirogovyuriy (Сегодня, 11:56) #
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Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 11:47) #
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тут Зенит должен Динамо Минск обыграть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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