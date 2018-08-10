Вышла демоверсия Pro Evolution Soccer 2019. Пока без РПЛ

8 августа демоверсия Pro Evolution Soccer 2019 стала доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК.В ней есть 10 команд: "Барселона", "Шальке 04", "Ливерпуль", "Интер", "Милан", "Монако", "Сан-Паулу", "Фламенго", "Палмейрас", "Коло-Коло", а также за сборные Аргентины и Франции, и 2 стадиона: "Камп Ноу" и "Фельтинс-Арена".В демо можно сыграть быстрый матч с компьютером или по сети, а также кооперативный матч 3 на 3.Российская премьер-лига будет эксклюзивно представлена в PES 2019, в других симуляторах российской лиги не будет. Полная версия игры поступит в продажу в Европе 30 августа.