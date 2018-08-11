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«Армейский» миф. ЦСКА уже давно не самый успешный клуб по части трансферов
Последнее десятилетие существует устойчивое мнение, что красно-синие москвичи лучшие по части сделок и любых финансово-трансферных операций. О том, почему это уже не так и где сдал президент клуба Евгений Гинер вместе со скаутской бригадой ЦСКА
Когда-то, точнее, в конце нулевых и начале десятых годов, Гинер среди любителей отечественного футбола набрал особенную популярность как деятель, способный в любой, даже самой непривлекательной ситуации, отыскать выгоду для себя и для клуба. Теперь эта репутация работает по старой памяти, не больше. А заряд «Гинер все купил» вряд ли кажется забавным «армейским» болельщикам. Скорее, печальным. С легкой примесью ностальгии.
Лучшей иллюстрацией проблем менеджмента ЦСКА последних лет – уж извините, что приходится в очередной раз ворошить тему, на этот раз мы будем говорить с другого ракурса - является подписание Романа Еременко «Спартаком». Потому что «красно-синие» стопроцентно остались в проигрыше от этой сделки.
ЦСКА не стал судиться с Еременко, хотя мог и, может, должен был. Должен был потому, что это правильно, наказать человека, который из-за своей глупости и разгильдяйства подставляет команду в разгар сезона. В конце концов, дело ведь не только в результатах, но и в престиже клуба. У нас почему-то охотнее осуждают Кокорина, которого запечатлели с раздетой женщиной. Или Смолова, разбившего машину. Хотя репутационные потери, связанные с допингом, который внезапно оказался кокаином, пожалуй, жестче.
Так или иначе, Гинер под честное слово оставляет игрока отбывать двухгодичную дисквалификацию, чтобы потом – судя по комментариям Гинера и Бабаева – он вернулся. Игрока, который с большим скандалом бежал из «Рубина», после чего ЦСКА пришлось участвовать в суде.
В итоге: Гинер ругается в прессе (еще полгода назад он возмущался, о каких переговорах в случае с Еременко идет речь), а Еременко с очаровательной улыбкой красуется с футболкой «Спартака» в руках. В чрезвычайно важный, перестроечный момент «армейцы» упускают игрока – пусть и пропустившего два года.
Более идиотских последствий для клуба в этой ситуации вряд ли возможно представить. Даже часть денег – не отбили. Игрока – не сохранили. Так ещё и со всего размаха плюхнулись в лужу, потому что в публичных заявлениях говорили совсем о другом, а игрок взял – и перешел к злейшему врагу «красно-синих»! Это тот самый успешный деятель нашего футбола?
Ограничиться здесь одним примером будет недостаточно. Но и далеко ходить за ними не придется. Нынешний сезон ЦСКА – тотальная перестройка. Перестройка почти от начала (всё-таки Акинфеев был, есть и будет) и до конца. И были созданы все условия для того, чтобы она прошла максимально тяжело.
Команду бесплатно покинуло сразу несколько футболистов этим летом. Оборону не берём – они ушли на заслуженную футбольную пенсию. Но вот потери Вернблума, Натхо и Миланова – колоссальны (в условиях ЦСКА, конечно). Всем понятно, что в тяжёлых финансовых условиях, в которых сейчас существует клуб, Гинер просто не может предлагать внушительные контракты, заставляющие оставаться легионеров. Но зачем так бездарно отдавать их в один момент? Точно так же ЦСКА остался без компенсации за Зорана Тошича год назад.
Почему нельзя было смягчить эти потери? Нужда в деньгах не застала Гинера посреди дороги. Трудности накатывали давно, ещё с начала больших перемен на Украине. Начать смену поколений можно было и раньше, когда существовала вероятность продать кого-то из этих парней, не желающих переподписывать контракт, и постепенно вводить молодых игроков. А не так, как это произошло сейчас, когда та команда в один момент просто исчезла.
Защитить Гинера можно следующим утверждением – эти футболисты были нужны, чтобы добиваться успеха в прошлом и позапрошлом году. Но опираясь на это, помните – получается, что вы отказываетесь от гипотетической возможности сгладить трудности эпохи перемен и предлагаете дождаться конца, реального исчезновения коллектива, а затем строить все чуть ли не с нуля, участвуя при этом в Лиге Чемпионов. Сомнительное решение.
Да, у ЦСКА были успешные продажи последние сезоны. Их две – Ахмед Муса отправился в «Лестер», а Александр Головин - в «Монако». Но в случае с этими игроками и не нужно никаких особенных талантов, чтобы договориться о сделке, - они сами были большими талантами, продающими себя тем, что они показывали на поле. Здесь не требуется умение впарить Прудникова "МЮ".
А вот успешные приобретения? Помните, раньше фанаты ЦСКА очень гордились своими скаутами? Теперь поводов для этого не так много. Точнее, их нет. Пойдем хотя бы с 2013. Витиньо – хорошо хотя бы, что отбили деньги, хотя рекламировали его как нового Вагнера. Миланов, так и не научившийся подавать с фланга, был куплен почти за 4 миллиона евро, а отпущен – бесплатно. Цубер, быстро уехавший обратно в Европу. Еременко, за которого заплатили 6 миллионов, был упущен. Натхо – он хотя бы приехал бесплатно – провел только один по-настоящему классный сезон. Кирилл Панченко – и целая россыпь молодых ноунеймов, из которых не набралось ни одного достойного на роль игрока ротации: Алиев, Страндберг, Амир Натхо. Также в команде пару лет назад появился Сергей Ткачев, который даже при нынешних условиях существования москвичей был отправлен в аренду.
А ведь были и аренды Траоре – долговязой беды, из-за которой фанаты ЦСКА седели в течение сезона – и непутевого Ионова. Также в команде какое-то время находился Оланаре – находился, потому что теперь он тренируется с молодежкой. Как говорил Гончаренко в прошлом сезоне, у него проблемы с трудолюбием.
Конечно были и локальные успехи. Аренда Сейду Думбия, например, который неплохо помог команде. Но на этом мы и вынуждены остановиться. Из общей удручающей ситуации одна удача, конечно, не выдергивает.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Когда-то, точнее, в конце нулевых и начале десятых годов, Гинер среди любителей отечественного футбола набрал особенную популярность как деятель, способный в любой, даже самой непривлекательной ситуации, отыскать выгоду для себя и для клуба. Теперь эта репутация работает по старой памяти, не больше. А заряд «Гинер все купил» вряд ли кажется забавным «армейским» болельщикам. Скорее, печальным. С легкой примесью ностальгии.
Лучшей иллюстрацией проблем менеджмента ЦСКА последних лет – уж извините, что приходится в очередной раз ворошить тему, на этот раз мы будем говорить с другого ракурса - является подписание Романа Еременко «Спартаком». Потому что «красно-синие» стопроцентно остались в проигрыше от этой сделки.
ЦСКА не стал судиться с Еременко, хотя мог и, может, должен был. Должен был потому, что это правильно, наказать человека, который из-за своей глупости и разгильдяйства подставляет команду в разгар сезона. В конце концов, дело ведь не только в результатах, но и в престиже клуба. У нас почему-то охотнее осуждают Кокорина, которого запечатлели с раздетой женщиной. Или Смолова, разбившего машину. Хотя репутационные потери, связанные с допингом, который внезапно оказался кокаином, пожалуй, жестче.
Так или иначе, Гинер под честное слово оставляет игрока отбывать двухгодичную дисквалификацию, чтобы потом – судя по комментариям Гинера и Бабаева – он вернулся. Игрока, который с большим скандалом бежал из «Рубина», после чего ЦСКА пришлось участвовать в суде.
В итоге: Гинер ругается в прессе (еще полгода назад он возмущался, о каких переговорах в случае с Еременко идет речь), а Еременко с очаровательной улыбкой красуется с футболкой «Спартака» в руках. В чрезвычайно важный, перестроечный момент «армейцы» упускают игрока – пусть и пропустившего два года.
Более идиотских последствий для клуба в этой ситуации вряд ли возможно представить. Даже часть денег – не отбили. Игрока – не сохранили. Так ещё и со всего размаха плюхнулись в лужу, потому что в публичных заявлениях говорили совсем о другом, а игрок взял – и перешел к злейшему врагу «красно-синих»! Это тот самый успешный деятель нашего футбола?
Ограничиться здесь одним примером будет недостаточно. Но и далеко ходить за ними не придется. Нынешний сезон ЦСКА – тотальная перестройка. Перестройка почти от начала (всё-таки Акинфеев был, есть и будет) и до конца. И были созданы все условия для того, чтобы она прошла максимально тяжело.
Команду бесплатно покинуло сразу несколько футболистов этим летом. Оборону не берём – они ушли на заслуженную футбольную пенсию. Но вот потери Вернблума, Натхо и Миланова – колоссальны (в условиях ЦСКА, конечно). Всем понятно, что в тяжёлых финансовых условиях, в которых сейчас существует клуб, Гинер просто не может предлагать внушительные контракты, заставляющие оставаться легионеров. Но зачем так бездарно отдавать их в один момент? Точно так же ЦСКА остался без компенсации за Зорана Тошича год назад.
Почему нельзя было смягчить эти потери? Нужда в деньгах не застала Гинера посреди дороги. Трудности накатывали давно, ещё с начала больших перемен на Украине. Начать смену поколений можно было и раньше, когда существовала вероятность продать кого-то из этих парней, не желающих переподписывать контракт, и постепенно вводить молодых игроков. А не так, как это произошло сейчас, когда та команда в один момент просто исчезла.
Защитить Гинера можно следующим утверждением – эти футболисты были нужны, чтобы добиваться успеха в прошлом и позапрошлом году. Но опираясь на это, помните – получается, что вы отказываетесь от гипотетической возможности сгладить трудности эпохи перемен и предлагаете дождаться конца, реального исчезновения коллектива, а затем строить все чуть ли не с нуля, участвуя при этом в Лиге Чемпионов. Сомнительное решение.
Да, у ЦСКА были успешные продажи последние сезоны. Их две – Ахмед Муса отправился в «Лестер», а Александр Головин - в «Монако». Но в случае с этими игроками и не нужно никаких особенных талантов, чтобы договориться о сделке, - они сами были большими талантами, продающими себя тем, что они показывали на поле. Здесь не требуется умение впарить Прудникова "МЮ".
А вот успешные приобретения? Помните, раньше фанаты ЦСКА очень гордились своими скаутами? Теперь поводов для этого не так много. Точнее, их нет. Пойдем хотя бы с 2013. Витиньо – хорошо хотя бы, что отбили деньги, хотя рекламировали его как нового Вагнера. Миланов, так и не научившийся подавать с фланга, был куплен почти за 4 миллиона евро, а отпущен – бесплатно. Цубер, быстро уехавший обратно в Европу. Еременко, за которого заплатили 6 миллионов, был упущен. Натхо – он хотя бы приехал бесплатно – провел только один по-настоящему классный сезон. Кирилл Панченко – и целая россыпь молодых ноунеймов, из которых не набралось ни одного достойного на роль игрока ротации: Алиев, Страндберг, Амир Натхо. Также в команде пару лет назад появился Сергей Ткачев, который даже при нынешних условиях существования москвичей был отправлен в аренду.
А ведь были и аренды Траоре – долговязой беды, из-за которой фанаты ЦСКА седели в течение сезона – и непутевого Ионова. Также в команде какое-то время находился Оланаре – находился, потому что теперь он тренируется с молодежкой. Как говорил Гончаренко в прошлом сезоне, у него проблемы с трудолюбием.
Конечно были и локальные успехи. Аренда Сейду Думбия, например, который неплохо помог команде. Но на этом мы и вынуждены остановиться. Из общей удручающей ситуации одна удача, конечно, не выдергивает.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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