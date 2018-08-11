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«Армейский» миф. ЦСКА уже давно не самый успешный клуб по части трансферов

Последнее десятилетие существует устойчивое мнение, что красно-синие москвичи лучшие по части сделок и любых финансово-трансферных операций. О том, почему это уже не так и где сдал президент клуба Евгений Гинер вместе со скаутской бригадой ЦСКА

«Армейский» миф. ЦСКА уже давно не самый успешный клуб по части трансферов

Когда-то, точнее, в конце нулевых и начале десятых годов, Гинер среди любителей отечественного футбола набрал особенную популярность как деятель, способный в любой, даже самой непривлекательной ситуации, отыскать выгоду для себя и для клуба. Теперь эта репутация работает по старой памяти, не больше. А заряд «Гинер все купил» вряд ли кажется забавным «армейским» болельщикам. Скорее, печальным. С легкой примесью ностальгии.

Лучшей иллюстрацией проблем менеджмента ЦСКА последних лет – уж извините, что приходится в очередной раз ворошить тему, на этот раз мы будем говорить с другого ракурса - является подписание Романа Еременко «Спартаком». Потому что «красно-синие» стопроцентно остались в проигрыше от этой сделки.

ЦСКА не стал судиться с Еременко, хотя мог и, может, должен был. Должен был потому, что это правильно, наказать человека, который из-за своей глупости и разгильдяйства подставляет команду в разгар сезона. В конце концов, дело ведь не только в результатах, но и в престиже клуба. У нас почему-то охотнее осуждают Кокорина, которого запечатлели с раздетой женщиной. Или Смолова, разбившего машину. Хотя репутационные потери, связанные с допингом, который внезапно оказался кокаином, пожалуй, жестче.

Так или иначе, Гинер под честное слово оставляет игрока отбывать двухгодичную дисквалификацию, чтобы потом – судя по комментариям Гинера и Бабаева – он вернулся. Игрока, который с большим скандалом бежал из «Рубина», после чего ЦСКА пришлось участвовать в суде.

В итоге: Гинер ругается в прессе (еще полгода назад он возмущался, о каких переговорах в случае с Еременко идет речь), а Еременко с очаровательной улыбкой красуется с футболкой «Спартака» в руках. В чрезвычайно важный, перестроечный момент «армейцы» упускают игрока – пусть и пропустившего два года.

Более идиотских последствий для клуба в этой ситуации вряд ли возможно представить. Даже часть денег – не отбили. Игрока – не сохранили. Так ещё и со всего размаха плюхнулись в лужу, потому что в публичных заявлениях говорили совсем о другом, а игрок взял – и перешел к злейшему врагу «красно-синих»! Это тот самый успешный деятель нашего футбола?


Ограничиться здесь одним примером будет недостаточно. Но и далеко ходить за ними не придется. Нынешний сезон ЦСКА – тотальная перестройка. Перестройка почти от начала (всё-таки Акинфеев был, есть и будет) и до конца. И были созданы все условия для того, чтобы она прошла максимально тяжело.

Команду бесплатно покинуло сразу несколько футболистов этим летом. Оборону не берём – они ушли на заслуженную футбольную пенсию. Но вот потери Вернблума, Натхо и Миланова – колоссальны (в условиях ЦСКА, конечно). Всем понятно, что в тяжёлых финансовых условиях, в которых сейчас существует клуб, Гинер просто не может предлагать внушительные контракты, заставляющие оставаться легионеров. Но зачем так бездарно отдавать их в один момент? Точно так же ЦСКА остался без компенсации за Зорана Тошича год назад.

Почему нельзя было смягчить эти потери? Нужда в деньгах не застала Гинера посреди дороги. Трудности накатывали давно, ещё с начала больших перемен на Украине. Начать смену поколений можно было и раньше, когда существовала вероятность продать кого-то из этих парней, не желающих переподписывать контракт, и постепенно вводить молодых игроков. А не так, как это произошло сейчас, когда та команда в один момент просто исчезла.

Защитить Гинера можно следующим утверждением – эти футболисты были нужны, чтобы добиваться успеха в прошлом и позапрошлом году. Но опираясь на это, помните – получается, что вы отказываетесь от гипотетической возможности сгладить трудности эпохи перемен и предлагаете дождаться конца, реального исчезновения коллектива, а затем строить все чуть ли не с нуля, участвуя при этом в Лиге Чемпионов. Сомнительное решение.


Да, у ЦСКА были успешные продажи последние сезоны. Их две – Ахмед Муса отправился в «Лестер», а Александр Головин - в «Монако». Но в случае с этими игроками и не нужно никаких особенных талантов, чтобы договориться о сделке, - они сами были большими талантами, продающими себя тем, что они показывали на поле. Здесь не требуется умение впарить Прудникова "МЮ".

А вот успешные приобретения? Помните, раньше фанаты ЦСКА очень гордились своими скаутами? Теперь поводов для этого не так много. Точнее, их нет. Пойдем хотя бы с 2013. Витиньо – хорошо хотя бы, что отбили деньги, хотя рекламировали его как нового Вагнера. Миланов, так и не научившийся подавать с фланга, был куплен почти за 4 миллиона евро, а отпущен – бесплатно. Цубер, быстро уехавший обратно в Европу. Еременко, за которого заплатили 6 миллионов, был упущен. Натхо – он хотя бы приехал бесплатно – провел только один по-настоящему классный сезон. Кирилл Панченко – и целая россыпь молодых ноунеймов, из которых не набралось ни одного достойного на роль игрока ротации: Алиев, Страндберг, Амир Натхо. Также в команде пару лет назад появился Сергей Ткачев, который даже при нынешних условиях существования москвичей был отправлен в аренду.

А ведь были и аренды Траоре – долговязой беды, из-за которой фанаты ЦСКА седели в течение сезона – и непутевого Ионова. Также в команде какое-то время находился Оланаре – находился, потому что теперь он тренируется с молодежкой. Как говорил Гончаренко в прошлом сезоне, у него проблемы с трудолюбием.

Конечно были и локальные успехи. Аренда Сейду Думбия, например, который неплохо помог команде. Но на этом мы и вынуждены остановиться. Из общей удручающей ситуации одна удача, конечно, не выдергивает.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Спартак Еременко Гинер
Сегодня, 11:38
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№35 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:16) #
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online

Цитата: Zamba
Так Импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%)

Нашего Донбасского угля через Россию
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№34 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Гинер банкрот,думаю ему стоит продать клуб,но кто купит,вот в чём вопрос.

Федун бы не думая перекупил....но НЕ ПРОДАЕТСЯ!!! smile

Цитата: diego milito 22
С переходом Головина имеются огромные сомнения в сумме $30.000.000, игрок провалил ЧМ, абсолютно не впечатлил, был на задворках спортивной прессы и вдруг, такая не сопоставимая с качеством игрока , сумма.

Это равносильно мнению СВИНЬИ об АПЕЛЬСИНАХ...
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№33 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 13:49) #
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online

Вкратце понятно,- нарик перехвачен,на нигеров санкции.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№32 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
Так Импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%)

Гитлеровцы в отчётах писали, после оккупации Донбасса, так же - поставки угля на Украину ))))))))))))))
Но плохо кончили
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№31 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
лет 15 слушаю эту страшилку

Так Импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№30 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bali4
Столько суеты вокруг ЦСКА. Помнится перед началом прошлого сезона те же разговоры были. А в итоге второе место......

"наивный чукотский юноша "(с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№29 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
Цитата: tiki
ну как газ вам отключат - узнаем кто за счет кого

лет 15 слушаю эту страшилку laughing
Ты казался умнее, а оказался среднестатистическим телезрителем российских политических ток-шоу и недельных выпусков новостей

мне параллельно каким кажусь.и ничего оригинального не сказал.просто меня добивает твоя агрессия к России. смысл тебе тут сидеть и поливать? делом займись


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№28 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:20) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: tiki
ну как газ вам отключат - узнаем кто за счет кого

лет 15 слушаю эту страшилку laughing
Ты казался умнее, а оказался среднестатистическим телезрителем российских политических ток-шоу и недельных выпусков новостей
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№27 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
Цитата: tiki
а это нормально.

Кубань жила на украинские деньги и скоропостижно скончалась после пэрэмогы гидности на Украине. ЦСКА еле сводит концы с концами. Интересно сколько российских клубов жили за счет Украины?

ну как газ вам отключат - узнаем кто за счет кого


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№26 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:06) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: diego milito 22
С переходом Головина имеются огромные сомнения в сумме $30.000.000

100% какая то схема отмыва денег.

Загавар!
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№25 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:01) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: tiki
а это нормально.

Кубань жила на украинские деньги и скоропостижно скончалась после пэрэмогы гидности на Украине. ЦСКА еле сводит концы с концами. Интересно сколько российских клубов жили за счет Украины?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№24 Написал: Bali4 (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (5)

Столько суеты вокруг ЦСКА. Помнится перед началом прошлого сезона те же разговоры были. А в итоге второе место. И не сказал бы что с арсеналом без понтуса с натхо плохо играли. Все только начинается. Игроки нормальные. Перспективные. Таких ЦСКА умеет поднимать. А по результатам ещё посмотрим. Что то мне подсказывает что в этом сезоне несмотря на разницу в качестве трансферов они будут выше Локо.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№23 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:30) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
Нужда в деньгах не застала Гинера посреди дороги. Трудности накатывали давно, ещё с начала больших перемен на Украине.

И каким тут боком Украина? Получается, что все эти годы ЦСКА жил на украинские деньги? Вот это поворот

а это нормально.многие даже не задумываются что вывести деньги по сути нереально.потому Гинер не гасит свои мнимые долго через трансферы клуба.
тут просто надо дать подачку - остальные поведутся


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№22 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:27) #
  • -3
  •  (7)
online

Нужда в деньгах не застала Гинера посреди дороги. Трудности накатывали давно, ещё с начала больших перемен на Украине.

И каким тут боком Украина? Получается, что все эти годы ЦСКА жил на украинские деньги? Вот это поворот
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№21 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 12:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Fen
Молодежь набьет шишек в 6 гарантированных матчах ЛЧ, в РПЛ. Кто-то заматереет и останется, кто-то отсеется. По-моему, вполне адекватная селекция, собственные воспитанники получат шанс. Да, результаты сезона могут быть не на высоте, но в долгосрочной перспективе ситуация вполне себе такая бодрая.

однозначно плюсы


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№20 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: vladimirsb
Странное мнение...а зачем тогда вся эта суета с трансферами?

Вся эта суета о окупаемости. Цена/качество. Можно миллиард вбахать и чуть-чуть выиграть, а можно всего миллион и выиграть в 2 раза меньше. Что лучше?


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№19 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Grindor
tiki, там ведь аренда с правом выкупа
так что будет хорош, возьмут, если еще каких финансовых потрясений не случится

про выкуп в курсе, но ведь и сумму не озвучивали
а вообще пока добротен, но без скорости. и паса первого нет


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№18 Написал: Grindor (Сегодня, 11:52) #
  • 0
  •  (0)
online

tiki, там ведь аренда с правом выкупа
так что будет хорош, возьмут, если еще каких финансовых потрясений не случится
Регистрация: 17.02.2016 [жалоба]
№17 Написал: Fen (Сегодня, 11:50) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вначале автор говорит о том, как легко были упущены игроки, а завершает тем, что игроки в текущей форме были не очень. Так мб всё и неплохо? Работая с игроками до конца контрактов, сформировали финансовый задел на этот сезон в виде группового этапа ЛЧ. Если всех ушедших летом бесплатно продали зимой - получили бы сущие копейки. Сейчас разгрузили зарплатную ведомость. Молодежь набьет шишек в 6 гарантированных матчах ЛЧ, в РПЛ. Кто-то заматереет и останется, кто-то отсеется. По-моему, вполне адекватная селекция, собственные воспитанники получат шанс. Да, результаты сезона могут быть не на высоте, но в долгосрочной перспективе ситуация вполне себе такая бодрая.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№16 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Spartacus1971
Гинер банкрот,думаю ему стоит продать клуб

Так он же его сыну продал вроде как. А вообще, вспомнить Спартак 1995. Там тоже команда исчезла. И ничего, пришли новые. Да и как слезешь с места в ЛЧ? Откуда деньги возьмешь? А так отыщут юных бразильцев, по ФНЛ пошарят, найдут игроков. Да и опыт в ЛЧ позволяет игроку резко прибавить.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№15 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:48) #
  • +2
  •  (8)
online

Ненуачо, давайте, не владея никакой информацией, учить Гинера руководить клубом...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:47) #
  • -1
  •  (3)

Будет еще пара. Ждите
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:46) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Цитата: tiki
а о какой селекции можно говорить, если хрен знает сколько лет покупок не было? переход школьников из швеции не в счет
вот Бекао...вроде, как говорит Смолов, "ноунейм", а в итоге вчистую выигрывает единоборства. с крыльями вообще все выиграл....тут как посмотреть

в том и дело, что раньше приходили такие ноунеймы, а потом уходили за много миллионов. Давно такого не было

ну вот..с Бекао может прокатит
а вот словенец и хорват пока не впечатляют. Но даже они лучше того же Ефремова....я вот доооолго ждал что б он в ЦСКА начал играть...и дико разочарован
боюсь как бы и с Макаровым так не вышло.


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:45) #
  • -5
  •  (9)

Цитата: diego milito 22
С переходом Головина имеются огромные сомнения в сумме $30.000.000

100% какая то схема отмыва денег.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№11 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:44) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Grindor
самой удачной покупкой последних лет

увы, но пока еще аренда.
да и правда фиг знает.может как Васин...то тащит, а потом себе положит


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:43) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
С переходом Головина имеются огромные сомнения в сумме $30.000.000, игрок провалил ЧМ, абсолютно не впечатлил, был на задворках спортивной прессы и вдруг, такая не сопоставимая с качеством игрока , сумма.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: tiki
а о какой селекции можно говорить, если хрен знает сколько лет покупок не было? переход школьников из швеции не в счет
вот Бекао...вроде, как говорит Смолов, "ноунейм", а в итоге вчистую выигрывает единоборства. с крыльями вообще все выиграл....тут как посмотреть

в том и дело, что раньше приходили такие ноунеймы, а потом уходили за много миллионов. Давно такого не было
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: Grindor (Сегодня, 11:42) #
  • +1
  •  (1)
online

tiki, тут же не только разговор про покупки, но и про своевременные продажи. насчет Бекао - он обещает стать пока что самой удачной покупкой последних лет, настолько он мне нравится. но только пока об этом говорить сложно, все-таки три игры всего лишь. хотя бы до зимы надо дожить, а там будем уже оценивать
Регистрация: 17.02.2016 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:41) #
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  •  (2)
online

vladimirsb,
Тут согласен,ЦСКА в этом плане молодцы .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Grindor
vladimirsb, с количеством титулов никто и не спорит, разговор-то совсем о другом

Странное мнение...а зачем тогда вся эта суета с трансферами? Типа, кто в Куршевеле больше бабок оставил, тот и бог в бизнесе( а бизнеса то оказывается и нет-деньги тупо украдены...)?
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
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