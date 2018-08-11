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Евгений Ловчев: в нашем футболе только Акинфеев предан клубу, а вокруг одни наемники

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал переход бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко в "Спартак".

"Многие задаются вопросом: как же так — Еременко перешел из ЦСКА в "Спартак"?! А вот так. Давайте посмотрим, что с ним было раньше. Был скандал с переходом из "Рубина" в ЦСКА. Была история с кокаином в ЦСКА. Теперь вот переход из ЦСКА в "Спартак" и соответствующая реакция публики — как армейской, так и спартаковской.

Конечно, болельщики "Спартака" не очень хорошо отнесутся к человеку из ЦСКА. Но это будет до тех пор, пока Еременко не начнет забивать голы и раздавать пасы. Болельщикам ЦСКА сложнее. Там разговоры о предательстве. Но, ребят, речь о футболе. И о коммерции в футболе. Наверное, в нашем футболе только Акинфеев так предан своему клубу. Ну, еще закончившие братья Березуцкие с Игнашевичем. Остальные типичные наемники", — сказал Ловчев.

Телеграм канал Евгения Ловчева
Теги: Акинфеев Ловчев Еременко
Сегодня, 12:15
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12
(1)
№12 Написал: Dreyk (Сегодня, 13:59) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Еременко более года как свободный игрок, не принадлежащий ни какому клубу. Ни кто ему не предлагал контракт, ни кто с ним не договаривался. Так что никакого перехода из ЦСКА в Спартак не было, а было подписание контракта со свободным игроком, так что хватит искать черную кошку в темной комнате, тем более что там ее и нет.
А Ловчев сам бросил Спартак в тяжелое время, уйдя в Динамо, в стан непримеримых врагов.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
№11 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 13:42) #
  • +1
  •  (1)
online

Я еще Малафеева вспомнил.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№10 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Бывший игрок Спартака ставит в пример игроков ЦСКА Забавно.А где преданные ромбику? Или преданные ромбиком только есть и список здесь можно было бы составить большой.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: coban сегодня (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да что там говорить, тупо просралли качественного игрока..Вот и всё..
(давай ещё четыре минуса и расходимся)))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
tiki,
у нас он с 15 или 14 лет

не спорю, но Игорь в нашей системе с самого начала...я к этому веду


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:50) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
tiki,
у нас он с 15 или 14 лет


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: coban сегодня (Сегодня, 12:50) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
а кому он предан?Динамо тбилиси или Динамо киев?

чё??
про аренды ещё я понял бы.


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Бред!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:46) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: coban
А Жано?
Аллё?

а кому он предан?Динамо тбилиси или Динамо киев?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: coban сегодня (Сегодня, 12:44) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А Жано?
Аллё?


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну, еще закончившие братья Березуцкие с Игнашевичем.

справедливости ради они не наши воспитанники так то.
один Орехово-Зуево
другие Зиловцы
а так скорее пример Щенникова...ведь и контракт подписал с понижением


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 12:24) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ну если еще акинфеев в Спартак перейдет))))))
гинер повесится)))
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
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