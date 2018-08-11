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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Мама Еременко: ЦСКА до сих пор не опроверг слухи о каких-то договоренностях. Это некрасиво (71)
Мама Еременко: ЦСКА до сих пор не опроверг слухи о каких-то договоренностях. Это некрасиво (71)
"Спартак" - "Анжи": Рассказов, Джикия и Ханни начнут матч с первых минут
"Спартак" и махачкалинский "Анжи" объявили свои составы на матч третьего тура чемпионата России.
"Спартак": Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Глушаков, Ханни, Ташаев, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Петкович, Ещенко, Мамин, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Ломовицкий, Тимофеев, Попов, Педро Роша.
"Анжи": Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, Чайковский, Рабиу, Кацаев, Понсе.
"Спартак": Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Глушаков, Ханни, Ташаев, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Петкович, Ещенко, Мамин, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Ломовицкий, Тимофеев, Попов, Педро Роша.
"Анжи": Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, Чайковский, Рабиу, Кацаев, Понсе.
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