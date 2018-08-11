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"Спартак" - "Анжи": Рассказов, Джикия и Ханни начнут матч с первых минут

"Спартак" и махачкалинский "Анжи" объявили свои составы на матч третьего тура чемпионата России.

"Спартак": Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Глушаков, Ханни, Ташаев, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Петкович, Ещенко, Мамин, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Ломовицкий, Тимофеев, Попов, Педро Роша.

"Анжи": Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, Чайковский, Рабиу, Кацаев, Понсе.
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 18:04
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7
(4)
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что с третьим ЗМС - ом?
Даже в запасе нет.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что надо сделать чтобы Комбарова из старта убрали


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну вот для Ханни и шанс. Давай, доказывай, что зря на лавке маринуют.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Кутепова берегут...


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Спартак": Максименко - Комбаров, Жиго, Джикия, Рассказов - Глушаков (к), Зобнин, Ханни - Ташаев, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Петкович, Мамин, Ещенко, Тимофеев, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Попов, Ломовицкий, Педро Роша, Луис Адриано.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
у новостника Луис Адриано в старте - красавчик)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 18:12) #
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  •  (6)

Хороший состав ещё бы индеец за место комбарова вообще сказка была бы !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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