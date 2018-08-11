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Магомед Адиев: в Дагестане сейчас все обсуждают только "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал результат матча 3-го тура российской премьер-лиги против "Спартака" (0:1).

"Тяжело давать комментарий. У нас сейчас негативный фон. После двух удалений игра окончательно сломалась и нам пришлось отбиваться. "Спартак" был фаворитом, мы пытались от них играть. У них возникают проблемы, когда против них играют компактно в обороне. Хотели найти свои шансы за счет быстрых выходов из обороны.

В первом тайме все складывалось хорошо. На второй тайм выходили, понимая, что первые 10-15 минут будет тяжело. После удалений нам было трудно на что-то претендовать. Судейство — это последнее, что я бы хотел комментировать. У нас есть свои проблемы, над которыми нужно работать. Судейство пусть оценивают другие.

То, что происходит в Дагестане мотивирует меня как тренера. Не все в жизни аргументируется валютными знаками. Везде в республике обсуждается только "Анжи". Уверен, что 80% жителей республики смотрели игру. Я так мотивировал ребят, что мы должны играть за этих людей. Пусть это будет длиться один матч, никто не знает сколько это продлится.

Нужно искать во всем позитив, а не давить и не пытаться растоптать последние ростки. Увы, у нас это присутствует", - цитирует Адиева Sport24.
Теги: Адиев Анжи
Вчера, 23:15
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