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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Магомед Адиев: в Дагестане сейчас все обсуждают только "Анжи"
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал результат матча 3-го тура российской премьер-лиги против "Спартака" (0:1).
"Тяжело давать комментарий. У нас сейчас негативный фон. После двух удалений игра окончательно сломалась и нам пришлось отбиваться. "Спартак" был фаворитом, мы пытались от них играть. У них возникают проблемы, когда против них играют компактно в обороне. Хотели найти свои шансы за счет быстрых выходов из обороны.
В первом тайме все складывалось хорошо. На второй тайм выходили, понимая, что первые 10-15 минут будет тяжело. После удалений нам было трудно на что-то претендовать. Судейство — это последнее, что я бы хотел комментировать. У нас есть свои проблемы, над которыми нужно работать. Судейство пусть оценивают другие.
То, что происходит в Дагестане мотивирует меня как тренера. Не все в жизни аргументируется валютными знаками. Везде в республике обсуждается только "Анжи". Уверен, что 80% жителей республики смотрели игру. Я так мотивировал ребят, что мы должны играть за этих людей. Пусть это будет длиться один матч, никто не знает сколько это продлится.
Нужно искать во всем позитив, а не давить и не пытаться растоптать последние ростки. Увы, у нас это присутствует", - цитирует Адиева Sport24.
"Тяжело давать комментарий. У нас сейчас негативный фон. После двух удалений игра окончательно сломалась и нам пришлось отбиваться. "Спартак" был фаворитом, мы пытались от них играть. У них возникают проблемы, когда против них играют компактно в обороне. Хотели найти свои шансы за счет быстрых выходов из обороны.
В первом тайме все складывалось хорошо. На второй тайм выходили, понимая, что первые 10-15 минут будет тяжело. После удалений нам было трудно на что-то претендовать. Судейство — это последнее, что я бы хотел комментировать. У нас есть свои проблемы, над которыми нужно работать. Судейство пусть оценивают другие.
То, что происходит в Дагестане мотивирует меня как тренера. Не все в жизни аргументируется валютными знаками. Везде в республике обсуждается только "Анжи". Уверен, что 80% жителей республики смотрели игру. Я так мотивировал ребят, что мы должны играть за этих людей. Пусть это будет длиться один матч, никто не знает сколько это продлится.
Нужно искать во всем позитив, а не давить и не пытаться растоптать последние ростки. Увы, у нас это присутствует", - цитирует Адиева Sport24.
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