"Локомотив" не хочет меняться - и проигрывает. Главные тренды очередного безголевого выступления чемпионов

Вот я и говорю - Локомотив отличная команда, тренера б ей - цены б не было. — Василий Уткин (@radioutkin) August 12, 2018

О.. ХРЕ... НЕТЬ!

Бикфалви, Соболев, теперь вот Чуканов! Голы в туре шедевральные. Похоже, если и можно взламывать бункеры, то только бомбами.#бууууум pic.twitter.com/teuukTwmn0 — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) August 12, 2018

Появление в команде Фёдора Смолова не принесло успеха "Локомотиву" в атаке - в дебютной игре нападающего сборной России его новый клуб проиграл "Оренбургу". О том, насколько классно сыграли замены тренера хозяев Федотова, а также о действиях Фёдора Смолова и других "железнодорожников", - материалСтатистика эта не просто удручающая, она явно говорит о том, что команда находится в кризисе. Забивать так мало не нормально даже для команды из нижней части таблицы, чего уж говорить о "Локомотиве", подбором игроков который не обделен, особенно если сравнивать с победившим "Оренбургом". Да, можно возразить, что в Уфе чемпион забил (гол не засчитали), только вот 2 гола на 8 матчей - все равно фейл."Железнодорожники" всё-таки взяли чемпионство - докатились до финишной прямо без колес, по инерции, - но теперь уже новый сезон, где ничего не значат заслуги прошлого. А вот решение этой проблемы пока что даже на горизонте не маячит. Покупка Смолова - конкретно про его дебют ещё скажем - не решение комплексной проблемы команды, которая не может быть инициатором на поле.Проблемы команды всё те же - неумение находить место, куда бросить партнёрам мяч, куда открыться, при условии, что соперник торчит на своей половине поля и знать не хочет о том, чтобы идти вперёд и брать игру на себя. В прошлом сезоне получалось выезжать за счёт игры обороны. Теперь "Локомотив" ошибается и в защите, - Чорлука сегодня действовал нервно, а моментами и просто странно, только вспомнить, как он заработал желтую карточку.Да и всё-таки "железнодорожники" атаковали всего лишь несколько месяцев назад первым номером. Да, хуже и не так остро, но делали это и добивались успеха. Почему не получается теперь?Одна из главных, но - естественно - не единственная причина. Португалец в прошлом году был так хорош, что наиграл на вызов в сборную. Он был одним из главных факторов того, что "Локо" удавалось преодолевать плотное сопротивление, - учтите, что с ним в полузащите действовали два шустрых Миранчука, которые тоже способны на нестандартные решения.Миранчуки этим летом тоже не показывают класс, но сейчас есть ощущение, что они прибавляют. О Фернандеше такого сказать нельзя. Первый тайм с "Оренбургом", в котором он ошибался чуть ли не в каждой второй передаче (не обязательно обостряющей), в этом плане показателен.Поляк, подписанием которого многие фанаты "Локомотива" предлагали восхищаться, пока что вообще ничего не показывает. Конечно, понятное дело, он долго не играл, у него тяжелый момент в карьере, благодаря которому, собственно, и стала возможна покупка такого футболиста. Но приносить пользу здесь и сейчас - то, что Крыховяк должен начинать делать. Пока что полузащитник выглядит максимально серо и невыразительно, местами даже бесполезно. Если невнятную игру с "красно-белыми" можно было оправдать высоким давлением со стороны противника, то теперь то что?Ну а с флангами, как и с Фернандешем, - привычная история. Рыбус был плох в первом тайме, из-за чего был заменен, Игнатьев продолжал чудить. Недавно мы разбирали, как будет играть "Локомотив" в этом сезоне, и думал о трех центральных защитниках. С такими флангами никакого смысла в этом не будет.От Фёдора в очередной раз много ждали. На самом деле, если смотреть на ситуацию сознательно, было понятно, что в любом случае нападающему, привыкшему играть во владение с партнёрами, которые обучены делать это, будет тяжело перейти на другую организацию. Не говоря уже об очевидном - необходимо время хотя бы для того, что привыкнуть к новым партнёрам.Смолов провёл на поле 75 минут. Большую часть этого времени он выглядел отломанным ломтем, который мялся где-то у штрафной соперника, пока его партнёры преодолевали сопротивление в центре. Когда устанавливалась игра такого характера, на форварда периодически шли забросы, с которыми он, будем говорить прямо, не справлялся. Дважды получались качественные передачи из глубины, и оба раза Смолов почему-то не обрабатывал снаряд, а пытался угнаться за ним. В результате - подъедал вовремя вываливающийся Фролов.В те отрезки, когда "Локомотив" прижимал "Оренбург" к воротам, Смолов мельтешил среди защитников, но в продуктивной активности отмечен не был. Может, не видели партнёры? Да нет, не было у него особо выгодных положений.Выделить можно всего лишь два удачных момента. Первый - неплохая обводка и неточный удар в дальний нижний. Второй - самый классный эпизод в исполнении "Локо" за весь матч. С довольно приличной дистанции Фёдор пальнул по воротам, классно укрыв мяч корпусом, только вот опять выручил Фролов, который перевел снаряд в штангу.Главному тренеру "Оренбурга" очень повезло (или всего лишь сработал его план) с заменами. Два игрока, которые практически только-только появились, соорудили замечательный гол на двоих - по своей красоте он наверняка посоревнуется с вчерашним выстрелом Соболева. Кулишев, зацепившийся за мяч около штрафной "Локо", классно придержал его и выдал на набегавшего Чуканова, у которого получился отличный удар.Вообще, крепкий "Оренбург" за три тура произвел очень приятное впечатление. Вряд ли можно говорить о них в контексте чего-то выдающегося, но это хороший боеспособный коллектив. Настолько прочные команды редко приходят из ФНЛ.Ну а гол обязателен к просмотру.