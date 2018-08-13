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Михаил Боярский: Дзюба в "Галатасарае"? Смешно

Известный актер театра и кино, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал возможный переход нападающего петербургской команды и сборной России Артема Дзюбы в "Галатасарай".

"Это просто смешно переходить из "Зенита" в "Галатасарай". Я в это не верю.

Мне бы хотелось, чтобы он остался в "Зените". Но если он и перейдет куда-то, то точно не в чемпионат Турции. Уверен, у него есть предложения поинтереснее.

В частности, было заманчивое из Китая на пять миллионов евро. Так что если он собрался заняться материальной стороной, то найдет более выгодные предложения", — сказал Боярский.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что переговоры, в ходе которых "Галатасарай" сделал предложение об аренде 29-летнего футболиста, завершились успешно.

Sport24
Теги: Дзюба Галатасарай Зенит Боярский
Сегодня, 14:49
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(2)
№5 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spielhur
Вас с Кафелем совместная белка чтоле посетила?

Это действительно смешно.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:04) #
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online

Дзюба не дурак всегда ищет где лучше ... ЛЧ обещали, чемпионства обещали - 3 года мимо ..... хотя говорили что прям это все нужно как раз деньги от тансферов отбивать, зарабатывать и так далее ...!

Вот и устал Артемка верить обещаниям пойдет в команду которая там будет =)
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 14:56) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смешно будет, как зенит будет играть без баобаба)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 14:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вас с Кафелем совместная белка чтоле посетила?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:51) #
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online

Ну, проиграть Динамо Мск. с разницей в 4 мяча тоже забавно.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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