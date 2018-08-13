Михаил Боярский: Дзюба в "Галатасарае"? Смешно

Известный актер театра и кино, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал возможный переход нападающего петербургской команды и сборной России Артема Дзюбы в "Галатасарай"."Это просто смешно переходить из "Зенита" в "Галатасарай". Я в это не верю.Мне бы хотелось, чтобы он остался в "Зените". Но если он и перейдет куда-то, то точно не в чемпионат Турции. Уверен, у него есть предложения поинтереснее.В частности, было заманчивое из Китая на пять миллионов евро. Так что если он собрался заняться материальной стороной, то найдет более выгодные предложения", — сказал Боярский.Ранее турецкие СМИ сообщили, что переговоры, в ходе которых "Галатасарай" сделал предложение об аренде 29-летнего футболиста, завершились успешно.