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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Евгений Фролов: будет приятно, если вызовут в сборную России
Голкипер "Оренбурга" Евгений Фролов оценил свои шансы на попадание в состав сборной России, а также поделился мнением о том, чем отличается от других вратарей Игорь Акинфеев.
– В октябре сборной России предстоит матч с Турцией в рамках Лиги Наций. Станислав Черчесов вам еще случайно не звонил?
– Случайно нет (улыбается). На самом деле, я все адекватно воспринимаю. Три тура – это слишком маленький срок для того, чтобы обратить на себя внимание тренерского штаба сборной. Есть ребята, которые уже много лет выступают в премьер-лиге, но при этом не получают вызова в сборную. Так что обо мне говорить пока преждевременно. Но если обратят внимание, будет, конечно, приятно.
– Можно ли выиграть конкуренцию у Акинфеева? Или остальным голкиперам в ближайшие годы нужно смириться, что именно он вратарь номер один?
– Опять же стартовый состав определяют главный тренер и его помощники. Им виднее, кто как готов. С Акинфеевым тоже можно соперничать. Почему нет? Здоровая конкуренция еще никогда никому не мешала. В принципе, все возможно.
– В чем феномен Акинфеева?
– У него очень сильный характер. Он просто боец! В принципе, мяч ловить умеют все вратари. Здесь нет ничего сверхъестественного. Но у кого-то идет, а у кого-то – нет.
А получается у тех, кто не обращает внимания на критику, ошибки. А поднимается, делает свое дело, идет своим путем. Акинфеев сразу же забывает про свои не самые удачные матчи. Продолжает играть, как ни в чем не бывало. Это правильный подход. Так и нужно. Зачем переживать, накручивать? Игоря уже ничем не удивишь. У него колоссальный опыт. Его уже ничем не сдвинешь. В этом его сила.
"Спорт-Экспресс"
– В октябре сборной России предстоит матч с Турцией в рамках Лиги Наций. Станислав Черчесов вам еще случайно не звонил?
– Случайно нет (улыбается). На самом деле, я все адекватно воспринимаю. Три тура – это слишком маленький срок для того, чтобы обратить на себя внимание тренерского штаба сборной. Есть ребята, которые уже много лет выступают в премьер-лиге, но при этом не получают вызова в сборную. Так что обо мне говорить пока преждевременно. Но если обратят внимание, будет, конечно, приятно.
– Можно ли выиграть конкуренцию у Акинфеева? Или остальным голкиперам в ближайшие годы нужно смириться, что именно он вратарь номер один?
– Опять же стартовый состав определяют главный тренер и его помощники. Им виднее, кто как готов. С Акинфеевым тоже можно соперничать. Почему нет? Здоровая конкуренция еще никогда никому не мешала. В принципе, все возможно.
– В чем феномен Акинфеева?
– У него очень сильный характер. Он просто боец! В принципе, мяч ловить умеют все вратари. Здесь нет ничего сверхъестественного. Но у кого-то идет, а у кого-то – нет.
А получается у тех, кто не обращает внимания на критику, ошибки. А поднимается, делает свое дело, идет своим путем. Акинфеев сразу же забывает про свои не самые удачные матчи. Продолжает играть, как ни в чем не бывало. Это правильный подход. Так и нужно. Зачем переживать, накручивать? Игоря уже ничем не удивишь. У него колоссальный опыт. Его уже ничем не сдвинешь. В этом его сила.
"Спорт-Экспресс"
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