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Михаил Бирюков: помню речь Адвоката перед финалом. От его слов мурашки побежали по коже

Тренер вратарей "Зенита" Михаил Бирюков рассказал о самом ярком воспоминании из сезона-2007/08.

"Речь Адвоката перед финалом. Краткая, но эмоциональная. «Вы знаете, какое население России? 150 миллионов. И сколько сейчас болеет за вас? Вся страна. Просто выйдите и сыграйте хорошо». И от этих слов, вроде бы незатейливых, мурашки побежали по коже..." — цитирует Бирюкова "Чемпионат.сом".
Теги: Адвокат Зенит
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