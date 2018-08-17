"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза

"Спартак" в ближайшее время подпишет новый контракт с полузащитником Романом Зобниным.По информации источника, по новому соглашению хавбек сборной России будет зарабатывать 3 миллиона евро в год плюс бонусы. Сумма отступных будет повышена более чем в два раза – с 15 миллионов евро до 35 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2023/24.Зобнин играет за "Спартак" с лета 2016 года, когда перешел из московского "Динамо".