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"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза

"Спартак" в ближайшее время подпишет новый контракт с полузащитником Романом Зобниным.

По информации источника, по новому соглашению хавбек сборной России будет зарабатывать 3 миллиона евро в год плюс бонусы. Сумма отступных будет повышена более чем в два раза – с 15 миллионов евро до 35 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2023/24.

Зобнин играет за "Спартак" с лета 2016 года, когда перешел из московского "Динамо".

Sport24
Теги: Спартак Зобнин
Сегодня, 15:11
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№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодец Роман, дело сделано, теперь можно и забить на этот футбол smile Кокорин с Мамаевым в помощь...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
А Глушакову и Комбарову урезать зарплаты за пофигизм на поле!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№8 Написал: скальп (Сегодня, 15:51) #
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Ибо не куй,всяким нищебродам шакалить
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:50) #
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Мудро.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Отступные немного завышены, а так все правильно.

а шоб не лезли smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Отступные немного завышены, а так все правильно.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:22) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Рома лучший!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 15:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость, Рома заслужил это. Лучший в Спартаке!


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 15:14) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Это правильно...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 15:14) #
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  •  (11)
online

Роман заслужил. Один из немногих профессионалов среди российских футболистов.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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