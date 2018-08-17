Эмилиано Ригони официально перешел в "Аталанту"

"Зенит" и "Аталанта" достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.Эмилиано Ригони родился 4 февраля 1993 года в городе Колония Каройя, расположенном в аргентинской провинции Кордова. Воспитанник "Бельграно" дебютировал в основном составе родной команды в августе 2013-го. В начале 2016 года перешел в "Индепендьенте", где сыграл 47 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.