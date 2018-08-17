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Эмилиано Ригони официально перешел в "Аталанту"

"Зенит" и "Аталанта" достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Эмилиано Ригони родился 4 февраля 1993 года в городе Колония Каройя, расположенном в аргентинской провинции Кордова. Воспитанник "Бельграно" дебютировал в основном составе родной команды в августе 2013-го. В начале 2016 года перешел в "Индепендьенте", где сыграл 47 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.

ФК "Зенит"
Теги: Ригони Зенит Аталанта
Сегодня, 18:27
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(2)
№5 Написал: holod хамина (Сегодня, 20:45) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
паредеса еще бы сплавить.........нобоа круче в разы...
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
№4 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 19:06) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
вытеснил

Цитата: Frankenstein
Не хочет быть

Цитата: Кир Мяс
Зенит отдал

Друзья губошлепа тут как тут
Шли бы на ветку вновь прибывшего наркошу восхвалять


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Сегодня, 18:55) #
  • -3
  •  (5)
online

Заболотный его походу из состава вытеснил! smile
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:52) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Не хочет быть пятиместным
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:42) #
  • -7
  •  (9)

Зенит отдал за его аргентинский паспорт пять лямов евро и непосредственно за него 5 лямов, вот и получилась десятка
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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