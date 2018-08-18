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Алан Чочиев: "Локо" играет хорошо, им просто не хватает немного удачи

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев в преддверии игры с "Локомотивом" в рамках 4-го тура РПЛ поделился мнением о неудачном выступлении столичного клуба на старте сезона.

"Я смотрел все игры "Локо". Являюсь воспитанником этой команды, и в тренерском штабе есть люди, с кем мне довелось работать. Юрий Павлович Сёмин, кстати, первым стал привлекать меня к тренировкам с основным составом.

Именно в плане игры "Локо" смотрится хорошо. Они играют в мелкий пас, очень здорово смотрятся Миранчуки, но мне кажется, что им просто не сопутствует удача. К примеру, они провели в атаке весь второй тайм игры с «Оренбургом», имели моменты для взятия ворот, но соперник поймал их на контратаке и реализовал единственный полушанс. Кстати, им забил собственный воспитанник, Андреа Чуканов.

В общем, им не хватает немного удачи", — цитирует Чочиева пресс-служба самарского клуба.
Теги: Чочиев Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 08:35
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