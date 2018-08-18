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Кирилл Комбаров: спасибо Безбородову за прямую красную карточку Григалаве

Капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров после поражения от ЦСКА (0:3) в четвертом туре российской премьер-лиги заявил, что туляки проиграли из-за судейского решения.

- Команда проиграла. Но считаю, что бились и сражались достойно, - отметил Комбаров. - Спасибо Безбородову за прямую красную карточку Григалаве. Она повлияла на ход игры.Считаю, дал ее ни за что.

- "Арсенал" опять неудачно приехал играть в Москве.

- Все впереди.

- Судья сломал игру?

- Конечно, сломал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Комбаров К. Безбородов ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 23:18
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