Президент "Анжи": Евсеев покинул команду - он возглавит "СКА-Хабаровск"

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал, что старший тренер клуба Вадим Евсеев покинул команду и возглавит "СКА-Хабаровск"."К сожалению, Вадим покинул клуб. Он очень хороший парень, настоящий мужик и профессионал. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшей карьере. Он станет главным тренером "СКА-Хабаровск", — сказал Кадиев.Евсеев в "СКА-Хабаровске" сменит на посту главного тренера Сергея Передню, который будет отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты: на данный момент команда располагается на 9-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.