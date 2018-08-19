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Президент "Анжи": Евсеев покинул команду - он возглавит "СКА-Хабаровск"

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал, что старший тренер клуба Вадим Евсеев покинул команду и возглавит "СКА-Хабаровск".

"К сожалению, Вадим покинул клуб. Он очень хороший парень, настоящий мужик и профессионал. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшей карьере. Он станет главным тренером "СКА-Хабаровск", — сказал Кадиев.

Евсеев в "СКА-Хабаровске" сменит на посту главного тренера Сергея Передню, который будет отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты: на данный момент команда располагается на 9-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.

Sport24
Теги: Анжи Евсеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 12:29
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