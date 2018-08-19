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"Ростов" разгромил "Енисей", красноярцы трижды попали в каркас

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором хозяева забивали голы, а гости - обстукивали перекладины и штангу. Особенно усердствовал в этом деле Михаил Костюков, дважды попавший в перекладину.

Бьорн Сигударссон же оформиль дубль: "Ростов" Валерия Карпина разгромил "Енисей", одержав третью победу в четырёх матчах. Команда Дмитрия Аленичева по-прежнему не может победить и имеет 1 очко.

Чемпионат России

4 тур

"Ростов" – "Енисей" 4:0

Голы: Сигурдарсон, 31, 35, Ионов, 58, Гулиев, 83.


"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 66), Гулиев, Скопинцев (Щадин, 83), Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

"Енисей": Юрченко, Ятченко (Грицаенко, 66), Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Гавазай (Саркисов, 54), Комолов, Фатуллаев (Зотов, 46), Костюков, Огуде, Бодул.

Предупреждения: Вилюш, 57, Дугалич, 57, Скопинцев, 60, Огуде, 70.
Теги: Ростов Енисей Костюков
Вчера, 23:26
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№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Валера может!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№8 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 00:28) #
  • +1
  •  (1)
online

фортуне за прошлую игру стыдно стало...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
№7 Написал: Напах51 Рай (Сегодня, 00:01) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мне по..Х Ростов,как Торпедо Армавир,как и Мальорка но За Валеру всегда поболею!
Валера с ПОБЕДОЙ!
Регистрация: 24.09.2012 [жалоба]
№6 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Вчера, 23:46) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
С ПОБЕДОЙ !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:44) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
С победой
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:35) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Енисей ту-ту, если Урал играет, и ему просто не везёт, то Красноярск даже штанги не оправдывают.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: нетрал (Вчера, 23:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Сурово! С победой Ростовчан. Но Енисей как минимум на гол наиграл.

нормально так показали место ...кому охота ехать в мороз ,да на ковре ноги ломать..енисей назад в фнл
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Вчера, 23:35) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Всех ростовчан - с победой! Красивые голы получились! "Енисей" играл очень неплохо, но так бывает, когда мяч в ворота не идет...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Вчера, 23:28) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Сурово! С победой Ростовчан. Но Енисей как минимум на гол наиграл.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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