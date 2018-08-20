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Александр Елагин возвращается на "Матч ТВ"

Комментатор Александр Елагин возвращается на "Матч ТВ", сообщается в твиттере телеканала.

Матч между "Ливерпулем" и "Брайтон энд Хоув Альбион", который состоится 25 августа, станет первой для Елагина после возвращения на канал.
Сегодня, 22:01
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№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 23:11) #
  • -1
  •  (1)
online

я рад если честно!! хороший комментатор, не такой как остальные!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:37) #
  • +1
  •  (3)

Только за, красавчег, скучал по нему!
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:25) #
  • +4
  •  (4)

На мой взгляд, Елагин один из лучших комментаторов в России. Ничего лишнего и вся информация по делу. И голос приятный у него.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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