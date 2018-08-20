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Александр Максименко: оказаться в ЦСКА или "Зените"? Сейчас это как страшный сон

Вратарь "Спартака" Александр Максименко рассказал, что мечтает играть за "Барселону".

"Мечта из мечт - это "Барселона". Но на данный момент прежде всего "Спартак". За 5,5 лет я полностью стал красно-белым, с ног до головы. Конечно, я мясной. На фанатской трибуне, правда, бывать не доводилось. Было бы интересно. Оказаться в ЦСКА или "Зените"? Сейчас это как страшный сон", - цитирует Максименко "Спорт FM".
Теги: Максименко Зенит Спартак ЦСКА
Вчера, 23:27
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3
(4)
№3 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 00:31) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mak
в этих командах вратари получше

Помазун и Лодыгин это ж плять цвет вратарского цеха России)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
цска и зенит для него уже страшный сон:) зазвездился мальчик


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: mak Ломоносов (Вчера, 23:32) #
  • -1
  •  (13)

к чему про страшный сон? в этих командах вратари получше. или он сам себе задал вопрос и ответил
Регистрация: 9.04.2017 [жалоба]
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