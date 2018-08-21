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"Ростов" расторг контракт с Сапетой

"Ростов" объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Александром Сапетой.

Контракт 29-летнего хавбека расторгнут по соглашению сторон.

Сапета присоединился к "Ростову" в феврале этого года.

ФК "Ростов"
Теги: Сапета Ростов
Сегодня, 19:53
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№3 Написал: Николай Кузьмин (Сегодня, 20:30) #
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№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 20:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
demon_fs, и можно заканчивать с футболом joy


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Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 19:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
в динамо неплохо бабла срубил
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
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