Владислав Игнатьев: готов бороться с Фернандесом за место в составе сборной России

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:53
"Ростов" расторг контракт с Сапетой (3)
"Ростов" расторг контракт с Сапетой (3)
18:28
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать (15)
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать (15)
17:24
"Уфа" получила визы Великобритании (4)
"Уфа" получила визы Великобритании (4)
15:30
"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника, которым интересовался "Милан" (3)
"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника, которым интересовался "Милан" (3)
14:58
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (18)
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (18)
14:24
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
12:23
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
09:30
Геннадий Орлов: если бы Карпин подправил кое-что у себя в голове, начал бы добиваться успехов раньше (18)
Геннадий Орлов: если бы Карпин подправил кое-что у себя в голове, начал бы добиваться успехов раньше (18)
09:10
Сергей Лапочкин: сегодня называют спартаковским судьёй, завтра - ещё каким-то. Я абсолютно спокоен (15)
Сергей Лапочкин: сегодня называют спартаковским судьёй, завтра - ещё каким-то. Я абсолютно спокоен (15)
08:56
Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях (28)
Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях (28)
Владислав Игнатьев: готов бороться с Фернандесом за место в составе сборной России
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев заявил, что готов бороться за место в составе сборной России.
"Думаю, в сборной есть основная обойма футболистов, на кого рассчитывает Станислав Черчесов. "Локомотив" действовал в четыре защитника, сборная в пять. Фернандес был основным претендентом на место в составе и здорово сыграл. Но я готов бороться с ним [за место в составе сборной], никогда не боялся конкуренции.
С "Локомотивом" стали чемпионами России, я стабильно играл на своей позиции. Понимаю, что в сборной большая конкуренция. Фернандес, Смольников, Самедов заслужили участие в чемпионате мира. Надеялся, что вызовут, попал в резервный список, но не очень понял, что он значит. Позвонил и узнал, мне сказали, чтобы готовился, ведь могут вызвать в любой момент.
Конечно, расстроился немного из-за непопадания в итоговый список. Но со своей стороны я сделал все возможное, чтобы оказаться на турнире. Но таково решение тренера, тем более он добился результата, поэтому претензий нет. Надо двигаться дальше", – сказал Игнатьев.
Р-Спорт
"Думаю, в сборной есть основная обойма футболистов, на кого рассчитывает Станислав Черчесов. "Локомотив" действовал в четыре защитника, сборная в пять. Фернандес был основным претендентом на место в составе и здорово сыграл. Но я готов бороться с ним [за место в составе сборной], никогда не боялся конкуренции.
С "Локомотивом" стали чемпионами России, я стабильно играл на своей позиции. Понимаю, что в сборной большая конкуренция. Фернандес, Смольников, Самедов заслужили участие в чемпионате мира. Надеялся, что вызовут, попал в резервный список, но не очень понял, что он значит. Позвонил и узнал, мне сказали, чтобы готовился, ведь могут вызвать в любой момент.
Конечно, расстроился немного из-за непопадания в итоговый список. Но со своей стороны я сделал все возможное, чтобы оказаться на турнире. Но таково решение тренера, тем более он добился результата, поэтому претензий нет. Надо двигаться дальше", – сказал Игнатьев.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.