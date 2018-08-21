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Владислав Игнатьев: готов бороться с Фернандесом за место в составе сборной России

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев заявил, что готов бороться за место в составе сборной России.

"Думаю, в сборной есть основная обойма футболистов, на кого рассчитывает Станислав Черчесов. "Локомотив" действовал в четыре защитника, сборная в пять. Фернандес был основным претендентом на место в составе и здорово сыграл. Но я готов бороться с ним [за место в составе сборной], никогда не боялся конкуренции.

С "Локомотивом" стали чемпионами России, я стабильно играл на своей позиции. Понимаю, что в сборной большая конкуренция. Фернандес, Смольников, Самедов заслужили участие в чемпионате мира. Надеялся, что вызовут, попал в резервный список, но не очень понял, что он значит. Позвонил и узнал, мне сказали, чтобы готовился, ведь могут вызвать в любой момент.

Конечно, расстроился немного из-за непопадания в итоговый список. Но со своей стороны я сделал все возможное, чтобы оказаться на турнире. Но таково решение тренера, тем более он добился результата, поэтому претензий нет. Надо двигаться дальше", – сказал Игнатьев.

Р-Спорт
Теги: Игнатьев Фернандес
Сегодня, 20:14
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№1 Написал: Николай Кузьмин (Сегодня, 20:27) #
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