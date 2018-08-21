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Роши выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки колена

Полузащитник "Ахмата" Одисе Роши выбыл на полгода из-за тяжелой травмы, полученной в матче 4-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1), сообщает официальный твиттер грознецкого клуба.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки правого коленного сустава.
Теги: Роши Ахмат
Сегодня, 22:12
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