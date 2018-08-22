Сёмин не знает, что его игрока отдали в аренду. Сапета – что с ним расторгли контракт

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Александр Сапета покидает Ростов



Контракт между футбольным клубом «Ростов» и полузащитником Александром Сапетой расторгнут по соглашению сторон.



Мы благодарим Александра за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/MbRcuRracY