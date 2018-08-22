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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Сёмин не знает, что его игрока отдали в аренду. Сапета – что с ним расторгли контракт
В век информационных технологий обычные болельщики порой более осведомлены, чем люди футбола: Юрий Сёмин в очередной раз показал наличие трудностей в коммуникации с руководством, а Александр Сапета узнал о своей судьбе позже, чем болельщики «Ростова», зашедшие на сайт клуба заказать ковровую форму.
Вчера в 15.34 на Р-Спорт появилась, а в 16.14 была обновлена новость о переходе в «Крылья Советов» на правах аренды защитника «Локомотива» Виталия Денисова. После обновления появилась цитата нового директора «Крыльев» Александра Шикунова с подтверждением информации.
В 16.50 на том же Р-Спорт вышел комментарий главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Он первый раз услышал об уходе Денисова.
Через 10 минут на официальном сайте «Локомотива» появилось официальное подтверждение. Пресс-служба знает больше тренера.
Тем же вечером, в 18.27 твиттер «Ростова» опубликовал информацию о том, что команда расторгла контракт с полузащитником Александром Сапетой по обоюдному согласию сторон. Информация появилась и на официальном сайте клуба, куда народ начал заходить для заказа формы ковровой расцветки и мог узнать сию печальную весть.
Но Сапете 4-й комплект формы покупать было ни к чему, он, наверное, думал, что игрокам команды его и так выдадут. В 18.55 на Sport24 появился комментарий футболиста: «Расторжение контракта? Не знаю. Это где вы такое прочитали?»
На официальном сайте клуба, который только что расторг с тобой контракт по обоюдному согласию сторон, Александр.
Вчера в 15.34 на Р-Спорт появилась, а в 16.14 была обновлена новость о переходе в «Крылья Советов» на правах аренды защитника «Локомотива» Виталия Денисова. После обновления появилась цитата нового директора «Крыльев» Александра Шикунова с подтверждением информации.
В 16.50 на том же Р-Спорт вышел комментарий главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Он первый раз услышал об уходе Денисова.
Через 10 минут на официальном сайте «Локомотива» появилось официальное подтверждение. Пресс-служба знает больше тренера.
Тем же вечером, в 18.27 твиттер «Ростова» опубликовал информацию о том, что команда расторгла контракт с полузащитником Александром Сапетой по обоюдному согласию сторон. Информация появилась и на официальном сайте клуба, куда народ начал заходить для заказа формы ковровой расцветки и мог узнать сию печальную весть.
Но Сапете 4-й комплект формы покупать было ни к чему, он, наверное, думал, что игрокам команды его и так выдадут. В 18.55 на Sport24 появился комментарий футболиста: «Расторжение контракта? Не знаю. Это где вы такое прочитали?»
На официальном сайте клуба, который только что расторг с тобой контракт по обоюдному согласию сторон, Александр.
???— Football Club Rostov (@rostovfc) August 21, 2018
Александр Сапета покидает Ростов
Контракт между футбольным клубом «Ростов» и полузащитником Александром Сапетой расторгнут по соглашению сторон.
Мы благодарим Александра за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/MbRcuRracY
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