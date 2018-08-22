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Сёмин не знает, что его игрока отдали в аренду. Сапета – что с ним расторгли контракт

Сёмин не знает, что его игрока отдали в аренду. Сапета – что с ним расторгли контрактВ век информационных технологий обычные болельщики порой более осведомлены, чем люди футбола: Юрий Сёмин в очередной раз показал наличие трудностей в коммуникации с руководством, а Александр Сапета узнал о своей судьбе позже, чем болельщики «Ростова», зашедшие на сайт клуба заказать ковровую форму.

Вчера в 15.34 на Р-Спорт появилась, а в 16.14 была обновлена новость о переходе в «Крылья Советов» на правах аренды защитника «Локомотива» Виталия Денисова. После обновления появилась цитата нового директора «Крыльев» Александра Шикунова с подтверждением информации.

В 16.50 на том же Р-Спорт вышел комментарий главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Он первый раз услышал об уходе Денисова.

Через 10 минут на официальном сайте «Локомотива» появилось официальное подтверждение. Пресс-служба знает больше тренера.



Тем же вечером, в 18.27 твиттер «Ростова» опубликовал информацию о том, что команда расторгла контракт с полузащитником Александром Сапетой по обоюдному согласию сторон. Информация появилась и на официальном сайте клуба, куда народ начал заходить для заказа формы ковровой расцветки и мог узнать сию печальную весть.

Но Сапете 4-й комплект формы покупать было ни к чему, он, наверное, думал, что игрокам команды его и так выдадут. В 18.55 на Sport24 появился комментарий футболиста: «Расторжение контракта? Не знаю. Это где вы такое прочитали?»

На официальном сайте клуба, который только что расторг с тобой контракт по обоюдному согласию сторон, Александр.

Теги: Семин Локомотив Ростов Сапета Денисов В.
Сегодня, 10:41
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№3 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 10:54) #
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Барыги рулят в нашем футболе ?


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 10:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
smile
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:51) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
поколение Прудникова? кто с его года вообще заиграл то?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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