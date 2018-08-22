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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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В Кирове изготовили глиняную фигурку Артёма Дзюбы
Фигуру нападающего сборной России Артема Дзюбы слепили из глины и раскрасили в традициях народного промысла дымковской игрушки в Кирове, сообщил директор магазина дымковской игрушки Сергей Махнев.
"Идея слепить фигурку Артема Дзюбы пришла мне в голову после чемпионата мира по футболу, поскольку Артем – самый яркий персонаж, настоящий герой нашей сборной. Мы хотели воплотить в жизнь его образ в таком оригинальном виде по мотивам дымковской игрушки. Мы готовы сделать больше таких фигурок под заказ. Но задумано это было не для того, чтобы продавать, а именно для того, чтобы популяризировать дымковскую игрушку и увековечить образ любимого футболиста. Мы сделали это не для извлечения выгоды, а как наш подарок Артему", - рассказал Махнев.
Слепила из глины фигурку футболиста высотой 17,5 сантиметров и расписала ее вручную мастерица Елена Шадрина. Пока дымковский Дзюба существует в единственном экземпляре. Стоит эта игрушка 1800 рублей. Дымковская игрушка — старинный русский народный художественный промысел, возникший в заречной слободе Дымково возле города Вятки, который сейчас носит название город Киров. Сделанная из глины и раскрашенная вручную дымковская игрушка считается одним из символов Кировской области.
"Р-Спорт"
"Идея слепить фигурку Артема Дзюбы пришла мне в голову после чемпионата мира по футболу, поскольку Артем – самый яркий персонаж, настоящий герой нашей сборной. Мы хотели воплотить в жизнь его образ в таком оригинальном виде по мотивам дымковской игрушки. Мы готовы сделать больше таких фигурок под заказ. Но задумано это было не для того, чтобы продавать, а именно для того, чтобы популяризировать дымковскую игрушку и увековечить образ любимого футболиста. Мы сделали это не для извлечения выгоды, а как наш подарок Артему", - рассказал Махнев.
Слепила из глины фигурку футболиста высотой 17,5 сантиметров и расписала ее вручную мастерица Елена Шадрина. Пока дымковский Дзюба существует в единственном экземпляре. Стоит эта игрушка 1800 рублей. Дымковская игрушка — старинный русский народный художественный промысел, возникший в заречной слободе Дымково возле города Вятки, который сейчас носит название город Киров. Сделанная из глины и раскрашенная вручную дымковская игрушка считается одним из символов Кировской области.
"Р-Спорт"
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