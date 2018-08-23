Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Агент Сантоса: у нас есть предложение от "Зенита", но "Гамбург" не хочет отпускать игрока

Роберто Дантас, агент защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса, подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию об интересе к его клиенту со стороны петербургского «Зенита».

«У нас есть предложение от «Зенита», до этого с нами также связывался «Шальке-04». Но на данный момент клуб не хочет отпускать Дугласа. Они понимают, что сейчас он является основным игроком команды», — цитирует Дантаса Globo Esporte.

Ранее стало известно, что «Зенит» предлагал «Гамбургу» € 7 млн за Сантоса, однако немецкий клуб ответил отказом, установив на игрока ценник в € 20 млн.

Сантос перешёл в «Гамбург» из «Атлетико Минейро» в 2016 году за € 7,5 млн. В минувшем сезоне 24-летний бразилец провёл 27 матчей в Бундеслиге, в которых отметился 1 голом и отдал 2 результативные передачи. Команда по итогам сезона впервые в своей истории вылетела во вторую Бундеслигу.

Чемпионат
Теги: Сантос Зенит Гамбург
Сегодня, 14:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:19) #
  • -7
  •  (7)

Из второй лиги Германии Зенит собирает игроков, берите тогда хоть Купетова
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.