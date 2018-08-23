Агент Сантоса: у нас есть предложение от "Зенита", но "Гамбург" не хочет отпускать игрока

Роберто Дантас, агент защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса, подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию об интересе к его клиенту со стороны петербургского «Зенита».«У нас есть предложение от «Зенита», до этого с нами также связывался «Шальке-04». Но на данный момент клуб не хочет отпускать Дугласа. Они понимают, что сейчас он является основным игроком команды», — цитирует Дантаса Globo Esporte.Ранее стало известно, что «Зенит» предлагал «Гамбургу» € 7 млн за Сантоса, однако немецкий клуб ответил отказом, установив на игрока ценник в € 20 млн.Сантос перешёл в «Гамбург» из «Атлетико Минейро» в 2016 году за € 7,5 млн. В минувшем сезоне 24-летний бразилец провёл 27 матчей в Бундеслиге, в которых отметился 1 голом и отдал 2 результативные передачи. Команда по итогам сезона впервые в своей истории вылетела во вторую Бундеслигу.