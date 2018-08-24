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Евгений Луценко: буду ли "жарить шашлык", как Сапета, если забью "Спартаку"? Я не сторонник провокаций

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко, который в последнем туре прошлого сезона забил гол, стоивший "Спартаку" участия в групповом этапе Лиги чемпионов, рассказал, что не собирается "жарить шашлык", если отличится снова.

– Сергей Степашин, отвечая на вопрос, "порвет" ли "Динамо" "Спартак", заметил: "Рвать будет ЦСКА, а мы просто выиграем". Оценили фразу ВИП-болельщика?

– Вы знаете, в принципе мне, как профессионалу, ближе слово "выиграть". А наши болельщики, конечно, больше хотят "порвать" "Спартак" (смеется).

– Как собираетесь праздновать гол в ворота красно-белых? Может быть, изобразите, что жарите шашлык, как это делал Александр Сапета?

– Ой, я не сторонник всех этих ритуалов, провокационных жестов. У меня все зависит от эмоций, все естественно. Даже не знаю, как себя поведу, если забью в субботу. Может быть, кувыркнусь, может быть, прыгну (улыбается), - сказал Луценко "СЭ".
Теги: Сапета Динамо Спартак Луценко
Сегодня, 09:34
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№4 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:39) #
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online

Ну и где теперь Сапета?
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 09:48) #
  • +3
  •  (3)
online

Вся эта фишка для детей до школьного возраста и контуженых фанатов! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 09:41) #
  • +2
  •  (4)

Не думаю что этот гол что то там стоил .... еще летом 2017 года разбазарили более 10-12 очков ... теряли победы под конец матча ... вот они и аукнулись нам !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:36) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
стоивший "Спартаку" участия в групповом этапе Лиги Европы

наверное группы ЛЧ. с ЛЕ то все как раз получилось
а Сапета - ну не очень умный человек, видимо


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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