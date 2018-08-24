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Александр Тарханов: результат жеребьевки Кубка России - судьба

Советник президента "Урала" Александр Тарханов прокомментировал результат жеребьевки 1/16 финала Кубка России, в которой его клубу достался "Нефтехимик".

"Результаты жеребьевки? Это судьба. Мы рады, — хороший стадион, будет возможность еще раз насладиться красотами. Команда соперников играет в ФНЛ, но ни о какой недооценке речи не может идти. Вообще, это выдумки журналистов. И то, что к матчам кубка команды относятся менее серьезно, чем к чемпионату — тоже. Такого быть не может, это игра. Я сам играл, и поэтому понимаю что это такое", - цитирует Тарханова Sport24.
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 17:24
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№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Стоит ли думать о результатах жеребьёвки, когда дальнейшее существование самого клуба висит на волоске.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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