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Валерий Карпин: насчёт зрителей не знаю, а я получил удовольствие от игры

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, пришедший на пресс-конференцию в форме ковровой расцветки, после победы над тульским "Арсеналом" (1:0) отметил, что ему как тренеру игра понравилась.



- Выиграли и, слава богу.

- Как вы считаете, зрители получили удовольствие от сегодняшнего футбола?

- Удовольствие получил я, а что касается зрителей, не знаю. Это футбол, такие игры тоже нужно уметь выигрывать. Ребята выполнили установку. Могли проиграть, но хорошо, что все так закончилось.

- Почему не играет Калачев?

- Это связано исключительно с тем, как проходят матчи. У нас есть выбор игроков, — цитирует Карпина пресс-служба "Ростова".
Теги: Карпин Ростов Арсенал Тула Калачев
Сегодня, 08:06
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№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 09:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Увы, но удовольствия от игры маловато... Даже от последних контратак, ибо и тут умудрились все запороть. А три очка - да, конечно, игра забудется, счет останется...
Цитата: verhdon27
Думаю Карпин теперь надолго посадит Шомуродова на скамью

Вряд ли. Скамеечка-то коротенькая. Первый раз узбек что ли моменты порет?


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 08:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
А играл вчера Ростов действительно плохо, да и Арсенал тоже. Смотреть такой матч действительно противно. Но в конце игра была интересной, когда Арсенал пошел вперед, пытаясь сравнять счет, а Ростов выбегал в контратаки. Думаю Карпин теперь надолго посадит Шомуродова на скамью, за неиспользование моментов. Но Ростов взял 3 очка и как сказал Карпин "....такие игры тоже нужно уметь выигрывать"
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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