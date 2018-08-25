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Жена Новосельцева - мужу: смотри только вперед, не обращая внимание ни на чье мнение и слова

Жена защитника "Анжи" Ивана Новосельцева, экс-баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) поздравила мужа с днем рождения.

"Смотри только вперед, не обращая внимание ни на чье мнение и слова! Ставь цель и иди к ней! А во всем остальном жизнь расставит все по местам! И пусть сегодняшнее желание, которое ты загадал, сбудется", - написала Катерина Новосельцева в инстаграме.
Теги: Новосельцев Анжи
Вчера, 23:06
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