Жена Новосельцева - мужу: смотри только вперед, не обращая внимание ни на чье мнение и слова

Жена защитника "Анжи" Ивана Новосельцева, экс-баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) поздравила мужа с днем рождения."Смотри только вперед, не обращая внимание ни на чье мнение и слова! Ставь цель и иди к ней! А во всем остальном жизнь расставит все по местам! И пусть сегодняшнее желание, которое ты загадал, сбудется", - написала Катерина Новосельцева в инстаграме.