Орлов - о том, что многие не любят "Зенит": Москва уже сколько лет без чемпионств? Почти 10!

- По определению многим "Зенит" не нравится. Потому что… Они же выскочки.
Вот только две звезды завоевали на футболке [на эмблеме]. Конечно, это раздражает. Москва уже сколько лет без чемпионств? Почти 10 лет! - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России, за этот период лишь "Краснодару" удавалось завоевать трофей Российской Премьер-Лиги.
После восьми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.