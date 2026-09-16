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Орлов - о том, что многие не любят "Зенит": Москва уже сколько лет без чемпионств? Почти 10!

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что многие не любят "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Орлова, "Зенит" многих раздражает.

- По определению многим "Зенит" не нравится. Потому что… Они же выскочки.

Вот только две звезды завоевали на футболке [на эмблеме]. Конечно, это раздражает. Москва уже сколько лет без чемпионств? Почти 10 лет! - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России, за этот период лишь "Краснодару" удавалось завоевать трофей Российской Премьер-Лиги.

После восьми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.

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