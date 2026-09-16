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"Родина" - "Рубин": где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 9 тура чемпионата России

"Родина" Москва - "Рубин" Казань: во сколько начало и где смотреть матч 9 тура РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
Сегодня, 16 сентября, московская "Родина" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 18:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

По итогам восьми сыгранных туров команда Хуана Диаса располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 4 набранными очками, казанцы занимают восьмое место с 11 баллами в своем активе.

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