"Родина" - "Рубин": где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 9 тура чемпионата России

Сегодня, 16 сентября, московская "Родина" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 18:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
По итогам восьми сыгранных туров команда Хуана Диаса располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 4 набранными очками, казанцы занимают восьмое место с 11 баллами в своем активе.