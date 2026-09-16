Семин объяснил, почему Дзюба не нашел себе новый клуб

- Если клубы не реагируют на то, что есть такой свободный игрок, как Дзюба, значит, он не нужен.
Хотя в тот момент, когда в "Локомотиве" были большие проблемы, именно Дзюба внес очень большой вклад, чтобы команда осталась в высшем дивизионе, - приводит слова Семина "Матч ТВ".
По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" и на данный момент является свободным агентом. Напомним, что нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны.
Ранее Дзюба выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", столичный "Локомотив", "Томь" и ряд других российских клубов, а также был игроком турецкого "Адана Демирспор".