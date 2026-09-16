"Балтика" - "Зенит": на каком канале и во сколько смотреть трансляцию матча 9 тура ЧР

Сегодня, 16 сентября, калининградская "Балтика" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", текстовую трансляцию встречи можно найти на интернет-портале Rusfootball.info
После восьми сыгранных туров калининградцы занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 15 баллами в своем активе.