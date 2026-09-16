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Талалаев: мы вынуждены по ходу трети чемпионата перестраиваться

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что его команда вынуждена перестраиваться.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Талалаева, балтийцы вынуждены перестраиваться, и это не очень хорошо для команды.

- Мы вынуждены по ходу трети чемпионата перестраиваться. Для тренера это хорошая, интересная работа.

Для игроков команды, где в основе лежит дисциплина, это не есть очень хорошо. Но я уверен, что все новички сыграют в тот футбол, который нужно, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

После восьми сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. В девятом туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем стадионе с петербургским "Зенитом", занимающим пятое место в таблице. Встреча состоится сегодня, 16 сентября, в 20:45 по московскому времени.

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