Талалаев: мы вынуждены по ходу трети чемпионата перестраиваться

- Мы вынуждены по ходу трети чемпионата перестраиваться. Для тренера это хорошая, интересная работа.
Для игроков команды, где в основе лежит дисциплина, это не есть очень хорошо. Но я уверен, что все новички сыграют в тот футбол, который нужно, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
После восьми сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. В девятом туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем стадионе с петербургским "Зенитом", занимающим пятое место в таблице. Встреча состоится сегодня, 16 сентября, в 20:45 по московскому времени.