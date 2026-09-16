Орлов снял с Семака ответственность за проблемы "Зенита": он что, должен выйти и сам все сделать?

Фото: ФК "Зенит"

"Голевых моментов в матче против "Локомотива" было много. А раз есть голевые моменты, значит, команда играет. К тренеру не может быть претензий, если игроки не могут попасть в ворота. Ну он что должен выйти и сам все сделать?" — заявил Орлов.