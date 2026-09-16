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Орлов снял с Семака ответственность за проблемы "Зенита": он что, должен выйти и сам все сделать?

Комментатор Геннадий Орлов считает несправедливыми претензии к Сергею Семаку за реализацию моментов футболистами "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Орлов разобрал атакующую игру петербуржцев в победном матче восьмого тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1). По его мнению, большое количество опасных моментов говорит о том, что тренерский штаб правильно выстраивает игру команды.

"Голевых моментов в матче против "Локомотива" было много. А раз есть голевые моменты, значит, команда играет. К тренеру не может быть претензий, если игроки не могут попасть в ворота. Ну он что должен выйти и сам все сделать?" — заявил Орлов.

Комментатор подчеркнул, что Семак отвечает за тактику и организацию игры, тогда как непосредственно реализация созданных моментов зависит уже от футболистов.

"Он построил тактику, игроки атакуют, прорываются и создают моменты. Но в последний момент..." — добавил Орлов.

После восьми туров действующий чемпион России занимает пятое место в таблице РПЛ.

Источник: "Радио Зенит"

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