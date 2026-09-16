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Умяров высказался о положении "Спартака" в таблице

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался о турнирном положении команды.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Умярова, таблица от игры к игре меняется, а команда хочет быть наверху и делает все для этого.

- Каждый раз вы спрашиваете про таблицу, ребята.
Таблица от одного тура к другому меняется. Понятно, что мы хотим быть наверху, хотим побеждать и делаем всё для этого.

Поверьте, каждый на тренировках и в играх отдаёт всего себя, - приводит слова Умярова "Чемпионат".

После восьми сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с воронежским "Факелом". Встреча состоится сегодня, 16 сентября, в 18:30 по столичному времени.

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