Умяров высказался о положении "Спартака" в таблице

- Каждый раз вы спрашиваете про таблицу, ребята.
Таблица от одного тура к другому меняется. Понятно, что мы хотим быть наверху, хотим побеждать и делаем всё для этого.
Поверьте, каждый на тренировках и в играх отдаёт всего себя, - приводит слова Умярова "Чемпионат".
После восьми сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с воронежским "Факелом". Встреча состоится сегодня, 16 сентября, в 18:30 по столичному времени.