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Экс-гендир "Спартака" назвал причину, из-за которой красно-белые не станут чемпионами

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о шансах красно-белых на чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Заварзина, "Спартак" не станет чемпионом, потому что Карседо не проявляет чемпионских качеств.

- Там все сделано для борьбы за чемпионство, и состав хороший для этого. Но я думаю, что чемпионами они в этом сезоне не станут, а в тройку войдут.
Чемпионами, считаю, не будут, потому что Карседо пока чемпионских качеств особо не проявляет: то вверх, то вниз — нет пока особо стабильности.

По составу, да, по структуре — да, очень хорошая команда, готовы биться, по тренеру — не сказал бы, - приводит слова Заварзина "Матч ТВ".

После восьми сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с воронежским "Факелом".

Напомним, что Хуан Карседо возглавил столичный клуб в январе текущего года, ранее он занимал пост главного тренера в кипрском "Пафосе". По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место.

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