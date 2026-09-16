"Зенит" заключил соглашение о партнерстве с "Аль-Насром"

- В рамках соглашения стороны планируют провести товарищеские матчи между основными и молодёжными составами, реализовать программы стажировок и обмена для тренеров и игроков, организовать совместное участие в международных турнирах и проведение учебно?тренировочных сборов для воспитанников разных возрастов, а также предоставить специалистам "Аль?Насра" доступ к образовательным курсам Центра повышения квалификации тренеров ФК "Зенит", - сообщает пресс-служба петербуржцев.
Также сообщается, что соглашение между клубами заключено на один год - оно охватывает проекты в сфере развития футбола, молодежного спорта, тренерского образования и других видов спорта: в частности, гандбола и баскетбола. Отметим, что речь идет о сотрудничестве с дубайским, а не саудовским "Аль-Насром".
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России в седьмой раз за последние восемь лет, "Аль-Наср" же занял шестое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 38 очков в 26 турах.