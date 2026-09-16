Мор: "Спартак" уже потерял очки, которые было нельзя упускать

- "Спартак" уже потерял очки, которые было нельзя упускать. Например, в матче против "Оренбурга" дома. Спартаковцы выйдут заряженными и не допустят расслабленности.
"Факел" не заслуживает быть на дне таблицы, игра у команды есть, но мастерства не хватает. Шансов у воронежцев я не вижу в этом матче, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что в шестом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Оренбургом" 1:1, а в следующем туре на выезде уступил столичному "Динамо" со счетом 1:2.
После восьми сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с воронежским "Факелом".