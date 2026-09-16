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"Локомотив" - "Крылья Советов": где и когда смотреть прямую трансляцию матча 9 тура РПЛ

"Локомотив" Москва - "Крылья Советов" Самара: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 9 тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Сегодня, 16 сентября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов" в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

По итогам восьми сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками, волжане располагаются на 10 строчке с 10 баллами в своем активе.

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